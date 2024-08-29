AI商機大爆發 5月製造業職缺率攀至2.88%、近二年新高

主計總處29日公布2024年5月職位空缺統計結果，今年5月底工業及服務業職缺數24.2萬個，較上期（2024年2月底）減少2,100個；職缺率為2.79%，較上期減少0.02個百分點。

不過，製造業及底下的電子零組件業受惠於AI商機大爆發，職缺率雙雙攀至2.88%，為近二年高點，而服務業職缺率則為2.69%。

值得注意的是，製造業多個行業裡，只有電子零組件業、電腦電子產品光學業等兩個行業的人力需求有顯著增加，多數傳統產業的職缺率仍低於上期。

主計總處官員表示，雖然5月底整體職缺數、職缺率雙雙下滑，從絕對值來看，仍處在居中水準，且由於減幅不大，研判當前勞動市場仍屬穩定。主因新興科技應用持續擴展雖帶動相關供應鏈人力需求，惟受服務業部門年節效應減弱，以及人員陸續補足影響，且由於服務業用人需求減少的下拉力道較強，因此5月底整體勞動市場呈現職缺數和職缺率雙降情形。

主計總處統計的「職位空缺」，指的是企業已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員的現有職缺，不含遇缺不補、預估缺或內部遷補的職缺，主要用於呈現當時勞動需求狀況或就業機會。空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況，不過「空缺」不等同「缺工」，員工退休、離職也會產生空缺，因此空缺數會大於缺工數。主計總處補充，景氣好時，廠商用人需求增加，職缺數也會攀升；反之景氣不好時，廠商面臨業務緊縮的狀況，職缺數可能下降。

就行業別職缺觀察，5月底餐飲業職缺數1.4萬個，占工業及服務業全體職缺數的5.8%，因上期適值農曆春節旺季，計減2,200個；金融及保險業與批發業職缺數分別為1.1萬個（占4.7%）及1.9萬個（占7.9%），則因部分廠商人員陸續補實，分別減少1,400個及1,200個；支援服務業則因勞動市場轉職潮，派遣人力需求增加，職缺數1.4萬個，占5.6%，較上期增加1,700個。

製造業職缺數8.5萬個，占35%，較上期增加1,000個，其中電子零組件製造業職缺數1.9萬個，增加1,100個。

就職缺率觀察，餐飲業3.06%，較上期減少0.48個百分點；金融及保險業職缺率為2.73%，亦較上期減少0.32個百分點；住宿業職缺率5.56%，則較上期增加0.37個百分點。

專業人員職缺數較上期減少3,100個，技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員與技術員及助理專業人員職缺數則均增1,800個。

就職類別職缺數觀察，5月底專業人員職缺數5.5萬個或占工業及服務業全體職缺數的22.7%，較上期減少3,100 個，服務及銷售工作人員職缺數4.6萬個或占19.1%，亦減1,600個；技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員職缺數5.1萬個或占21.1%，則增1,800個，技術員及助理專業人員職缺數4.4萬個或占18.3%，亦增1,800個。