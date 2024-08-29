台澳能礦會議落幕 著眼氫能儲能等低碳技術合作

第29屆台澳能礦諮商會議落幕，能源署表示，澳洲一直是台灣維持能源穩定供應的重要夥伴，本次會議雙方簽署台澳策略夥伴行動計畫，涵蓋液化天然氣（LNG）投資、氫能及儲能等低碳排技術的潛力合作等。

第29屆台澳能礦諮商會議昨天在高雄舉行，澳方由澳洲產業、科學暨資源部資深官員率團訪台與會，並與經濟部能源署署長游振偉擔任共同主席，澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）及駐澳洲代表徐佑典亦出席交流。

能源署今天透過新聞稿說明，本屆會議共17位能礦領域官員與專家，於會中就能源與資源政策、低碳排技術及礦物與能資源合作等3大主題進行討論。

游振偉致詞表示，台灣當前能源轉型政策重點為「多元綠能」及「深度節能」，除持續推動光電、風電，並致力發展新能源如地熱，澳洲一直是台灣維持能源穩定供應的重要合作夥伴，近期台澳能資源合作成果亮眼，今年更有國內企業簽署首張與澳洲合作的綠氫開發協議。

澳洲資深官員指出，澳洲今年亦已發布澳洲未來製造計畫（Future Made in Australia）、澳洲未來天然氣戰略（Future Gas Strategy）及國家電池戰略（National Battery Strategy）等政策，盼藉此提高澳洲能源韌性與安全推動經濟成長，並表達將持續深化台澳能源安全夥伴關係，進一步擴展具體合作。

能源署指出，本次會議雙方已於多項能礦議題上達成合作共識，並簽署台澳策略夥伴行動計畫，議題延續過去LNG投資、台澳天然氣合作機制；再生能源、氫能及儲能等低碳排技術的潛力合作、促進潔淨氫能合作計畫等，透過借鏡澳洲發展經驗，完備國內能源轉型規劃。

澳洲是台灣第一大LNG進口國，近期亦致力加速其國內氫能供應鏈發展。能源署表示，本屆訪團除拜訪中油永安液化天然氣接收站外，亦參訪台南沙崙綠能科技示範場域，由工研院介紹最新氫能及儲能研發和創新成果，如沙崙氫應用示範驗證平台、釩液流儲能技術等。