市地重劃必須納入5%社宅用地的政策？ 國發會：誤解

環境部今公告碳費3子法草案，不僅維持原先具有爭議的2.5萬噸免徵額，甚至放大國內碳權扣減比率至1.2倍、延長先期專案減量額度適用時間，以及再度延宕碳費實質徵收時間，環團批評，這樣的碳費子法設計，恐成「紅蘿蔔」大放送。

2024-08-29 18:42