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市地重劃必須納入5%社宅用地的政策？ 國發會：誤解

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
圖為國發會主委劉鏡清。圖／本報系資料照片
圖為國發會主委劉鏡清。圖／本報系資料照片

大里聯合行政中心近期傳出「不蓋了」，台中市長盧秀燕更指問題出在國發會要求六都市地重劃必須納入5%社宅用地的政策，造成地方沉重壓力。對此，國發會成表示應屬誤解。

國發會表示，內政部今年6月20日函報行政院「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案（草案）」一案，上開方案主要重點為未來地方政府規劃整體開發區辦理區段徵收及市地重劃時必須保留3%至5%供社宅整體規劃利用。

國發會指出，6月21日奉行政院交議該方案後，於6月24日函請財政部、法務部、行政院主計總處、公共工程委員會及6個直轄市政府等機關表示意見，並於8月5日將各機關意見函請內政部研析回復中，重申從未要求台中市政府辦理市地重劃須納入5%社宅用地一事。

內政部 國發會 財政部 開發區

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