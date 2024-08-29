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工研院囊括APEC ESCI能源及智慧運輸二大金獎 展現臺灣綠能實力

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院近年推動漁電共生環社檢核，榮獲2024國際 APEC ESCI「智慧就業和消費者」優良案例評選金獎，左為評審團主席Dr. Cary BLOYD ,Senior Advisor, Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)頒發給能源署執行團隊工研院綠能所所長王漢英。圖／工研院提供
工研院近年推動漁電共生環社檢核，榮獲2024國際 APEC ESCI「智慧就業和消費者」優良案例評選金獎，左為評審團主席Dr. Cary BLOYD ,Senior Advisor, Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)頒發給能源署執行團隊工研院綠能所所長王漢英。圖／工研院提供

工研院創新綠能科技讓世界看見臺灣！APEC第14屆能源部長會議 （14th APEC Energy Ministerial Meeting, EMM14）甫於秘魯利馬落幕，其中工研院分別以「漁電共生環社檢核機制建立與教育推廣計畫」以及「智慧、永續電動公車解決方案」斬獲「智慧就業和消費者」以及「智慧運輸」類別金牌獎，為全球社區綠色轉型帶來更多創新的未來，更讓臺灣的研發實力閃耀國際。

能源工作組（Energy Working Group, EWG）美籍主席貝納沙（Ariadne BenAissa）在頒獎典禮中特別提到對工研院的漁電共生案例印象十分深刻，她指出，此案例對於推動能源和經濟的公正轉型具有深遠的啟發意義，成功實現了漁電經濟的發展與綠色就業的增長，同時推廣了智慧養殖教育，幫助傳統漁業進行智慧轉型，對亞太地區的其他經濟體具有重要的示範效應。

以「漁電共生環社檢核機制建立與教育推廣計畫」接受「智慧就業和消費者」金獎的工研院副總暨綠能與環境研究所所長王漢英表示，在經濟部能源署的支持下，工研院導入環境與社會檢核機制並套疊生態圖資，不僅從源頭避免生態破壞，亦保障相關利害關係人，包含光電業者、學術專家、養殖漁民、在地社區與團體的參與決策權。更研發相關水質感測系統，推動光電產業的新技術發展同時，也促進傳統養殖漁業的智慧轉型，這不僅提高漁業的抗氣候變遷能力，更培育更多創新技術人才。工研院長期致力於能源轉型，加速推動再生能源的策略；目前業已協助經濟部與農業部完成漁電共生專區20,333公頃之公告，將可滿足政府規劃的3.5GW地面型漁電共生裝置量之需求。在保持養殖生產效率的前提下，利用養殖魚塭的堤岸或引水渠道設置太陽光電設備，為漁村地區解決綠電開源的問題外，亦創造就業機會並協助養殖永續發展，進而達成活化地方經濟並兼顧環境保護之效益。

此外，在經濟部產業技術司和交通部運輸研究所的指導下，工研院攜手鼎漢國際工程顧問、新動智能合作研發的「電動車隊智能充電管理系統」，結合了AIoT技術與智慧交通系統，可加速臺灣及亞太地區的車輛電動化進程，為智慧城市內的電動車能源管理與充電一體化服務提供強大支持，因此深獲評審肯定，拿下智慧運輸類金牌。

工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，在經濟部技術司的支持下，工研院研發「電動車充電站營運管理系統技術」解決客運業者的三大營運挑戰：首先，以「非均流充電」技術，能有效減少電力契約容量需求，每年節省超過20%營運成本；第二，「遠端偵控」技術降低了人力操作需求，減少操作失誤；第三，透過「AI人工智慧分析技術」可平順化充電操作，不僅能延長電池壽命約20%，還能監控電池健康，確保電動公車運行順暢。未來，此技術將擴充至跨場站、跨客運業者及跨系統的充電調度，可針對電動物流車及電動計程車等電動車隊進行充電管理，大幅縮短車隊業者電動化的陣痛期，加速達成淨零碳排目標。

工研院攜手產業鏈合作研發的「電動車隊智能充電管理系統」，拿下2024國際 APEC ESCI智慧運輸類金牌獎。左起新動智能總經理詹嘉文、交通部運研所所長林繼國、工研院機械所管理師巫文心、交通部運研所研究員陳翔捷。圖／工研院提供
工研院攜手產業鏈合作研發的「電動車隊智能充電管理系統」，拿下2024國際 APEC ESCI智慧運輸類金牌獎。左起新動智能總經理詹嘉文、交通部運研所所長林繼國、工研院機械所管理師巫文心、交通部運研所研究員陳翔捷。圖／工研院提供

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