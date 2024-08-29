工研院囊括APEC ESCI能源及智慧運輸二大金獎 展現臺灣綠能實力

工研院創新綠能科技讓世界看見臺灣！APEC第14屆能源部長會議 （14th APEC Energy Ministerial Meeting, EMM14）甫於秘魯利馬落幕，其中工研院分別以「漁電共生環社檢核機制建立與教育推廣計畫」以及「智慧、永續電動公車解決方案」斬獲「智慧就業和消費者」以及「智慧運輸」類別金牌獎，為全球社區綠色轉型帶來更多創新的未來，更讓臺灣的研發實力閃耀國際。

能源工作組（Energy Working Group, EWG）美籍主席貝納沙（Ariadne BenAissa）在頒獎典禮中特別提到對工研院的漁電共生案例印象十分深刻，她指出，此案例對於推動能源和經濟的公正轉型具有深遠的啟發意義，成功實現了漁電經濟的發展與綠色就業的增長，同時推廣了智慧養殖教育，幫助傳統漁業進行智慧轉型，對亞太地區的其他經濟體具有重要的示範效應。

以「漁電共生環社檢核機制建立與教育推廣計畫」接受「智慧就業和消費者」金獎的工研院副總暨綠能與環境研究所所長王漢英表示，在經濟部能源署的支持下，工研院導入環境與社會檢核機制並套疊生態圖資，不僅從源頭避免生態破壞，亦保障相關利害關係人，包含光電業者、學術專家、養殖漁民、在地社區與團體的參與決策權。更研發相關水質感測系統，推動光電產業的新技術發展同時，也促進傳統養殖漁業的智慧轉型，這不僅提高漁業的抗氣候變遷能力，更培育更多創新技術人才。工研院長期致力於能源轉型，加速推動再生能源的策略；目前業已協助經濟部與農業部完成漁電共生專區20,333公頃之公告，將可滿足政府規劃的3.5GW地面型漁電共生裝置量之需求。在保持養殖生產效率的前提下，利用養殖魚塭的堤岸或引水渠道設置太陽光電設備，為漁村地區解決綠電開源的問題外，亦創造就業機會並協助養殖永續發展，進而達成活化地方經濟並兼顧環境保護之效益。

此外，在經濟部產業技術司和交通部運輸研究所的指導下，工研院攜手鼎漢國際工程顧問、新動智能合作研發的「電動車隊智能充電管理系統」，結合了AIoT技術與智慧交通系統，可加速臺灣及亞太地區的車輛電動化進程，為智慧城市內的電動車能源管理與充電一體化服務提供強大支持，因此深獲評審肯定，拿下智慧運輸類金牌。

工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，在經濟部技術司的支持下，工研院研發「電動車充電站營運管理系統技術」解決客運業者的三大營運挑戰：首先，以「非均流充電」技術，能有效減少電力契約容量需求，每年節省超過20%營運成本；第二，「遠端偵控」技術降低了人力操作需求，減少操作失誤；第三，透過「AI人工智慧分析技術」可平順化充電操作，不僅能延長電池壽命約20%，還能監控電池健康，確保電動公車運行順暢。未來，此技術將擴充至跨場站、跨客運業者及跨系統的充電調度，可針對電動物流車及電動計程車等電動車隊進行充電管理，大幅縮短車隊業者電動化的陣痛期，加速達成淨零碳排目標。