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AI商機大爆發 5月製造業職缺率2.88%、攀近2年高點

中央社／ 台北29日電
主計總處今天公布113年5月底工業及服務業職缺數為24.2萬個，較上期（2月底）減少2100個；不過製造業受惠於人工智慧（AI）商機大爆發，職缺率升抵2.88%，為近2年高點。聯合報系資料照
主計總處今天公布113年5月底工業及服務業職缺數為24.2萬個，較上期（2月底）減少2100個；不過製造業受惠於人工智慧（AI）商機大爆發，職缺率升抵2.88%，為近2年高點。聯合報系資料照

主計總處今天公布113年5月底工業及服務業職缺數為24.2萬個，較上期（2月底）減少2100個，主要是因年節效應淡化、用人需求補足，服務業職缺數減少所致，不過製造業受惠於人工智慧（AI）商機大爆發，職缺率升抵2.88%，為近2年高點。

主計總處統計的「職位空缺」，指的是企業已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員的現有職缺，不含遇缺不補、預估缺或內部遷補的職缺，主要用於呈現當時勞動需求狀況或就業機會。空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況，不過「空缺」不等同「缺工」，員工退休、離職也會產生空缺，因此空缺數會大於缺工數。

主計總處補充，景氣好時，廠商用人需求增加，職缺數也會攀升；反之景氣不好時，廠商面臨業務緊縮的狀況，職缺數可能下降。

今年5月底，工業及服務業職缺數24.2萬個，較2月底減少2100個，職缺率2.79%，下滑0.02個百分點。主計總處說明，雖然AI等新興科技應用持續擴展，帶動相關供應鏈人力需求，推動製造業及底下的電子零組件業職缺率雙雙升抵2.88%，並同樣創下111年8月以來、近2年高點，但仍不敵服務業用人需求減少的下拉力道。

主計總處指出，服務業因年節效應減弱以及人員陸續補實影響，餐飲業職缺數1.4萬個，較上期減少2200個，金融及保險業職缺數1.1萬個，也減1400個。

主計總處官員表示，雖然整體職缺數、職缺率雙雙下滑，從絕對值來看，仍處在居中水準。

主計總處官員補充，過去每半年公布一次職缺統計，僅有2月、8月數據，不過112年起新增11月底職位空缺統計，113年起新增5月底職位空缺統計；未來將按季呈現，以利外界更能即時掌握勞動市場變化。

景氣 製造業 餐飲業

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