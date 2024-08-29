台捷經技諮商會議 加強投資、產業及供應鏈合作

經濟部政務次長陳正祺8月27日於捷克首都布拉格，與捷克貿工部歐盟與外貿總司長David Muller共同主持「第7屆台捷經技諮商會議」，雙方除進行經貿政策對話外，另就貿易推廣、投資、產業合作、經濟安全及供應鏈合作等領域進行交流。

經濟部表示，「台捷經技諮商會議」作為台捷兩國建制性的平臺，雙方透過平臺積極推動多方面合作，運用彼此產業優勢探討深化供應鏈合作可能，為雙邊提供潛在合作機會，創造雙贏。

本屆會議首先盤點上屆會議議題，在雙邊貿易及投資促進、太空科技、精密機械及運具電動化等方面均有實質合作進展，也探討雙方如何協助中小企業尋求供應鏈合作及投資優惠措施等交換意見。

經濟部表示，此次會議不僅再次證明臺捷兩國堅實的夥伴關係，也為未來雙邊經濟合作奠定更為穩固的基礎。

台灣與捷克透過本諮商平台已展開多項交流合作，捷克投資局（Czech Invest）台北辦公室於今年6月開幕，將可有效協處雙邊投資問題。另外，捷克今年已組團來台參加4項展覽，9月將再度組團來臺參加台灣半導體展，並設立國家館。台捷交流日趨熱絡，對於強化兩國經濟韌性及競爭力具有重要意義。

台灣是捷克在亞洲的重要夥伴之一，台捷互為可信賴夥伴，雙邊經貿及投資關係穩定成長。經濟部統計，截至今年1月底，我商赴捷投資以資通訊業為大宗，累計投資金額為2.17億美元，目前占我對歐盟各國投資排名第7。在貿易方面，捷克則是我在中東歐第3大貿易夥伴，去年雙邊貿易額12.18億美元，年成長6.11%。