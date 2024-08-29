排碳大戶2025年試申報碳費 2026繳費

環境部今天公布碳費3子法，明年約500家排碳大戶需試申報碳費、並擬自主減量計畫，2026年才正式收費；環境部長彭啓明強調，目前沒有所謂中小企業要收碳費的問題，不需過度緊張造成恐慌。

環境部今天公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3子法，自發布日施行，並於下午召開記者說明會。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，收費對象為溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，推估收費對象約500廠（計281家公司，其中有141家上市櫃公司）；溫室氣體排放量約155百萬公噸，約占全國總排放量54%。

蔡玲儀並說明後續期程規畫，為讓碳費徵收對象有足夠時間評估2030可達成減量目標，並且提出自主減量計畫，明年需在5月底前試申報碳費（但不繳費）、6月30日前申請自主減量計畫；在2026年5月底前依明年的排放量及適用優惠費率繳費。

彭啓明會中表示，碳費是減碳的手段，不是增加國家稅收，也不是環境部的小金庫；目前沒有所謂中小企業要收碳費的問題，過度緊張會造成社會恐慌；他再次重申，碳費開徵對房價的影響僅約1%，不動產業者勿以此做為哄抬房價的說詞。

環境部次長施文真表示，如果國內有收碳費，是可以在歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）抵扣，但能扣多少，目前歐盟在第三國所繳納的碳政策子法仍未完成，因此還需要等歐盟法案完成後才能確認；至於是否會設計台版CBAM，後續需要跨部會研商。

施文真補充，全球已有75個國家或地區實施碳定價制度，各國因對於碳定價政策工具的採用、實施與設計過程所面臨的挑戰與經驗有所差異，導致所實施之碳定價制度皆有不同；台灣國碳費參考歐盟、日、韓、新加坡等國家碳定價制度設計兼顧產業國際競爭力，協助產業低碳轉型。