經濟部：淨零趨勢推升綠商標申請 統一蟬聯冠軍寶座

淨零意識抬頭，經濟部表示，近年綠商標申請穩定成長，統一公司、蘋果公司、阿里巴巴集團和任天堂公司為綠商標申請大戶，其中統一蟬聯綠商標申請冠軍，且與蘋果囊括能源產品、節約能源、廢棄物管理3大領域的前2名。

經濟部智慧財產局今天發布「我國綠商標產業布局分析」。報告指出，近10年來台灣綠商標占所有商標申請總量的比例約14.49%，其中2014至2016年平均約為13%，2017至2020年平均約為15.31%，2021至2023年平均約為14.64%。

智慧局表示，長期觀察，產業對減碳、低碳及綠能相關意識逐漸抬頭，申請人逐漸意識到綠商標的重要性，持續反映在商標註冊申請案的成長表現。

智慧局說明，所謂「綠商標」是針對商標申請案所指定使用於尼斯分類的各類商品或服務名稱加以分析，該商品或服務中，只要包含至少一個綠色商品或服務就可視為綠商標，並歸納為「能源產品」、「運輸」、「節約能源」、「再利用/回收利用」、「污染控制」、「廢棄物管理」、「農業」、「環保意識」、「氣候變遷」9大類別群組。

按綠色產品9大類別群組的百分比分布狀況來看，前3大依序是節約能源、污染控制、能源產品，其總量占綠商標申請量近8成，可見產業商標布局以這3大領域為核心。

綠商標申請量方面，智慧局表示，台灣的申請人位居第1，其次依序為中國大陸、美國及日本。中國大陸在能源產品、運輸、節約能源、污染控制、廢棄物管理方面的領域成績亮眼，美國則聚焦能源產品、節約能源、再利用/回收利用、環保意識、氣候變遷方面。

另按9大群組各大類前3大申請人排行，智慧局表示，統一公司、美國蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司及日商任天堂股份有限公司，多次於排行榜中重複出現，堪稱綠商標申請的大戶。

其中能源產品、節約能源、廢棄物管理3大領域的前2名均由統一公司、蘋果公司囊括，統一公司更是蟬聯綠商標申請的冠軍寶座。

智慧局表示，綠商標直接吸引消費者，並展現企業永續價值；許多大企業已經著手進行減碳，並要求其供應鏈符合相關減碳標準，近年越來越多綠商標在台灣商標註冊申請案中出現，有穩定成長趨勢。