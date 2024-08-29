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發展數位創新 政院4年投18億刺激數位投資

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院29日召開院會。（記者余弦妙攝）
行政院29日召開院會。（記者余弦妙攝）

行政院會29日通過數位發展部「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」，此計畫為期四年，預計要投入18億元，透過地方政府與民間廠商合作，發展數位創新服務，加速地方及產業升級轉型，預估將有56家廠商投入，促進數位投資達20億元、經濟效益可達45億元。

數發部指出，行政院於2024年5月31日核定「亞洲．矽谷3.0推動方案」，聚焦AI、5G、衛星聯網等技術，並擴大民間資金投入新創，加速台灣產業進行數位、淨零雙軸轉型，以及拓展全球版圖，其中數發部所提出的城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫為其中重要推動工作之一，該計畫鼓勵地方政府結合產業，推動城鄉建模與數位雙生應用方案，有助促成我國娛樂、電商、學習、運動科技、觀光、展演等數位雙生產業發展創新服務模式，提升地方數位商務及產業競爭力。

數發部表示，以往公共建設預算多用於硬體建設上，數發部則首次把3D建模、系統、軟體的等數位建設也納入公建預算中，讓數位內容建設也成為公共建設一環，期望結合各城鄉獨特特性，共同累積產業研發實力與創新能量，建立完整的數位建模生態系，為全球市場布局奠定堅實基礎，拓展數位雙生國際版圖。

數產署副署長林俊秀表示，觀察國際經驗很多3D建模都是仰賴政府跟民間共同完成，打造完成後可推動在商業創新方面，像是演唱會、大規模遊戲、電商、學習、運動科技、觀光、展演等數位雙生產業發展創新服務模式。

林俊秀進一步說明，像是未來可以在文化資產進行沈浸式體驗，透過5G行動通訊、裸視3D建模、AR擴增實境以及生成式AI等，打造出讓整體展出更加生動。

至於如何申請，林俊秀說，此計畫主要是由地方政府與業者共同協作，預計明年先由中央做兩個示範案例，每案預計3,000萬，主要由中央出題／補助、廠商解題、地方支持；2026年開始就會由中央補助地方政府與廠商合作，預計規模1億元，共12案，每案1億元預算，期限至2028年。

林俊秀說，未來也會結合國內展會如資訊月、智慧城市等特定領域主題展示施政效果，預期帶動體驗人次累計可達500萬人次，促進數位投資達20億元、經濟效益可達45億元、完成全國14案特色場域數位模型，促成56家廠商投入，帶動40項以上的數位應用，總計四年經費共18億元。

此外，由於會應用到5G通訊，是否會限制在5G專頻專網，林俊秀說，4.8-4.9的頻率是數產署的業務範圍，當然還是會主推，但實務上仍會用到公網因此未來也不會排斥到其他頻率。

5G 地方政府 數位發展部 行政院

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