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元大金連續13年綠色採購績優企業殊榮 實踐循環經濟政策

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控積極實踐綠色採購，連續13年獲頒行政院環境部綠色採購績優企業。（元大金控/提供）
元大金控積極實踐綠色採購，連續13年獲頒行政院環境部綠色採購績優企業。（元大金控/提供）

元大金控積極響應自身落實綠色採購外，也帶動供應商建構永續供應鏈，推廣綠色消費理念，8月28日獲行政院環境部2023年民間企業及團體綠色採購績優單位表揚，連續13年獲得肯定，持續朝永續金融願景目標邁進。

環境部每年表揚綠色採購金額達新台幣5,000萬元以上的民間單位，元大金控2020年起，即全面導入ISO 20400永續採購指南，建置系統化的永續採購流程，優先採購具環保、節能、能源之星、節水、綠建材、FSC永續林業、減碳等標章產品，綠色採購金額連續三3年正成長，2023年採購金額累計達2.73億元，年增近三成，落實綠色採購及推廣綠色消費理念。

「資源循環零廢棄」是台灣邁向2050淨零碳排12項關鍵戰略的一環，永續金融先行者聯盟自2024年起，將循環採購納入採購項目中，元大金控身為先行者聯盟一員，積極落實循環經濟政策，透過以租代買的服務型商業模式，由廠商提供維修、耗材更換，使產品資源使用效益最大化，有效降低廢棄物產生，創造資源利用正循環；7月供應商大會亦納入相關議題探討，共同朝資源零廢棄目標邁進。元大金控集團更發揮金融影響力，與客戶簽訂永續連結貸款，支持客戶將循環經濟的概念融入產品設計中，具體實踐循環經濟政策。

元大金控連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」與「新興市場指數」雙榜、連續四年獲得國際碳揭露權威組織CDP「A級」領導企業的肯定，集團每年舉辦淨灘、「Earth Hour關燈一小時」等行動倡議，號召供應商、員工與眷屬一同響應，以國際永續標竿企業為願景，在環境永續的道路上持續努力邁進。

元大金控 綠色消費

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