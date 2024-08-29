外傳租金補貼害房租漲不停 內政部說話了

內政部29日召開研討會，邀請學界、民間團體及各地租賃住宅服務公會與會，就多元化社會住宅及租金補貼、租屋市場體系等議題共同討論。次長董建宏也藉此機會，絕無租金補貼造成房租上漲狀況，至於補貼溢領也會依法追究。

內政部今日召開「租屋家庭支持政策研討會」，董建宏表示，為擴大照顧不同年齡層的租屋族群，租金補貼戶數自2025年起由現行50萬提升至75萬戶，並於本月15日首度公布各大學學區租金統計，後續也會秉持「去識別化、隱私保障、租金透明」原則，進一步對外公布全國各行政區租金統計資料，促進租屋市場資訊透明。

董建宏透露，為擴大社會住宅興辦，目前各部會盤點出國公有土地277處或結合老舊宿舍、廳舍等改建需求，採取造鎮及生活圈概念，並結合社會福利、體育、產業、交通、教育及醫療等需求，進行社會住宅興辦的統籌規劃。

社會住宅包租代管部分，董建宏則說自2017年推動以來，截至今年7月底，全國已累計辦理12萬戶，下一階段透過「促進弱勢媒合」、「連結弱勢資源」及「精進系統功能」三大措施來提升弱勢戶媒合質量。

針對外傳租金補貼造成房租上漲及溢領，董建宏澄清，依據調查統計資料分析沒有造成租金普遍上漲現象，並從2024年第48周內政統計通報資料庫大數據中，顯示租金補貼有效減輕申領者居住負擔4至5成，給予實質居住協助。

董建宏強調，租金補貼溢領主因是申請人資格變動所致，皆已通知申請人繳回溢領款項，至於若涉及租賃契約虛偽或不實領取補助，政府一定會依法追究。

董建宏也說，明年起租金補貼支持對象將提升至75萬戶，預估經費約350億元，未來會秉持簡政便民的措施，落實對租屋族的照顧，且今年也完成租賃住宅市場發展及管理條例修正，房東不得限制或阻止房客申請租金補貼外，今年7月修正租屋電費計收標準，讓租屋電費更透明。

董建宏表示，此次研討會希望聽取各界代表的寶貴意見，內政部都會積極瞭解及研議，無論是鼓勵目的事業機關共同興辦社會住宅、研議使用權社會住宅執行方案、銜接國家淨零碳排政策等項目，未來也會持續請益並精進住宅政策，讓國人可以享有可負擔又高品質的居住環境。