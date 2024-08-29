第7屆台捷經技諮商會議 盼深化供應鏈合作等領域

第7屆台捷經技諮商會議近日登場，由經濟部次長陳正祺與捷克貿工部歐盟與外貿總司長穆勒共同主持。經濟部表示，雙方除經貿政策對話外，也就貿易推廣、投資、產業合作、經濟安全及供應鏈合作等領域進行交流。

經濟部次長陳正祺8月27日於捷克首都布拉格，與捷克貿工部歐盟與外貿總司長穆勒（David Muller）共同主持「第7屆台捷經技諮商會議」。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，本屆會議首先盤點上屆會議議題，在雙邊貿易及投資促進、太空科技、精密機械及運具電動化等方面均有實質合作進展，也探討雙方如何協助中小企業尋求供應鏈合作及投資優惠措施等。

經濟部表示，此次會議不僅再次證明台捷兩國堅實的夥伴關係，也為未來雙邊經濟合作奠定更為穩固的基礎，「台捷經技諮商會議」作為台捷兩國建制性的平台，雙方透過平台積極推動多方面合作。

經濟部表示，台灣是捷克在亞洲的重要夥伴之一，台捷互為可信賴夥伴，雙邊經貿及投資關係穩定成長。經濟部統計，截至今年1月底，台商赴捷投資以資通訊業為大宗，累計投資金額為2.17億美元，目前占對歐盟各國投資排名第7。

在貿易方面，捷克則是台灣在中東歐第3大貿易夥伴，去年雙邊貿易額12.18億美元，年增6.11%。

經濟部表示，捷克投資局（Czech Invest）台北辦公室於今年6月開幕，將可有效協處雙邊投資問題，另外，捷克今年已組團來台參加4項展覽，9月將再度組團來台參加台灣半導體展，並設立國家館。台捷交流日趨熱絡，對於強化兩國經濟韌性及競爭力具有重要意義。