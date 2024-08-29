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國民上網率達87% 年長者有待跟上

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
2023年台灣國民上網率約87%。（網路截圖）
2023年台灣國民上網率約87%。（網路截圖）

2023年台灣國民上網率約87%，需設法讓年長者更容易上網！數位部28日表示，目前仍在進行今年度全國數位近用調查，新增「數位政府服務普及度」與「網路沉迷」等研究。2023年調查指出，未來全國個人上網率要提升，就要設法提高 60 歲以上公民的上網意願。

國民上網率達87%

數位部28日表示，政府自2002年開始定期進行數位近用調查，通過科學方法評估台灣的數位轉型進度，今年新增了「數位政府服務普及度調查」，評估民眾對政府數位服務的滿意度和使用情況；同時也進行「身心障礙者數位近用現況與需求調查」與「網路沉迷研究調查」，以了解不同群體的需求。

2023年調查結果顯示，台灣國民上網率約87%，家戶連網率達90%；在數位生活滿意度方面，滿分10分情況下，民眾平均給予7.1分，顯示數位科技對生活品質的影響，多數民眾感受正面。

數位發展調查的項目除了網路使用率之外，還有校園數位技能差距、面臨自動化風險的工作，因為網路使用導致的身心理風險。

長者需數位友善

2023年數位發展調查指出，未來全國個人上網率能否再獲得突破，將取決於 60 歲以上公民的上網意願與行動力。報告建議，年長者無法使用數位政府相關服務，可能只是缺乏引導，應由政府設立「數位代理人」，派遣專門人員主動出擊幫助老年人解決與數位應用相關問題。

財團法人台灣網路資訊中心2023年的《台灣網路報告》發現，觀看免費影音、買東西與行動支付是台灣民眾三大使用率最高的網路應用服務。針對聊天機器人、ChatGPT、加密貨幣等新興科技，台灣民眾尚存在疑慮，採悲觀觀望者比例最高，達32.27%。

報告檢視「數位落差」、「新興科技」與「短影音文化」等各項議題，並建議弭平數位不平等可考慮從「長者友善」著手，運用社會影響的推廣人工智慧服務應用於日常。另外，報告也警告網路影音傳播越趨情緒化與零碎化，恐成整體社會文化與政治隱憂。

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