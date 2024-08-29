童子賢：電力成本即國家成本 綠電不外銷就是內耗！

童子賢表示，現代能源消費市場，「無碳電力」會成為重要產業，誰能夠掌握有效率又高品質的「新無碳發電方式」，誰就掌握新能源財富，為考察他也自曝曾親赴內蒙古草原視察光電風能發展；他指出，電力成本就是國家的成本，台電實質一年虧5800億元，若綠能業只賺台灣內需而無法賺外匯，就像打麻將是零和遊戲。

童子賢倡議核綠共生，對現行政策2025非核家園中能源配比：20%綠能、 30%煤炭 、50%天然氣，他直指這是政府公開承諾80%電力仍要用高碳排的天然氣跟煤炭發電，天然氣價格昂貴，燃燒發電代價就是台灣十大癌症死亡人數第一名就是肺癌。

他對台灣2030年綠電比目標30%看法悲觀，他指出，光電儲能或氫能都將使電價拉高，以台積電（2330）未來一年用350億度電估算，若未來電費每度增1～3元億元，對台積電成本就是增加千億元是天文數字，是產業不可承受之重。

世界最新趨勢：把核電找回來

童子賢指出，發電是台灣排放二氧化碳的主要來源，占比56%，未來很快會超過60%，故發電必須要減碳，全球不排碳發電比39.2%，臺灣不排碳發電（包含核能在內）只有16.3%，遠遠落後，再把3%核電拿掉就只剩下13%不到。

全世界的風力發電是7.8%，全世界的太陽能是5.5%，加總起來13.3%。童子賢表示，人類努力30年才讓綠電供應比來到13.3%，這就是他悲觀的由來，到2030年只剩6年，綠電如何短期內大躍進。

他表示，全球水力發電是14.2%，核電剩下9.1%，但「全世界現在最新的潮流是重新思考核電的貢獻，把核電找回來。」

COP28會議中有22國聯手提案2050年前核電規模要翻三倍成長，綠電也要翻3倍成長，接近他先前倡議的334電力黃金比率，這22國占全球GDP高達70%，擁有主導力量，「對抗地球暖化是重中之重，暖化才是現在文明的敵人，核電不是敵人，核電是綠能可以合作的盟友。」童子賢說。

核安及核廢料怎辦？童子賢提案：垃圾放在廚房角落

外界批評核能兩大疑慮，一是核安問題，二是核廢料哪裡儲存？童子賢指出，核安可以透過專業管理提高安全係數，多年來國際核電只有少數意外，造成的死亡比交通事故少得多，核一到核四廠每座空間可以容納4～6座機組，但現在都只放兩座，空間還很大，核廢料可以儲存在核電廠內，「自己的垃圾放在自己的廚房角落，等待終極的處理方式」是負責任的方法。

台灣不排碳電力比落後國際，童子賢：能源政策是重中之重

童子賢說，過去8年台灣低碳發電比率從2015年19.4%，到2023年剩下16.9%，全世界在進步，但小英政府執政8年台灣不進反退，因為拿掉不排碳的核電（14.13%降至6%），抵銷8年的努力。

「過去半年，冒著被大家不同意不承認，我講非核家園2025目標跟臺灣的進步繁榮跟能源韌性，是背道而馳的。」童子賢說，廢掉核能，讓台灣碳排雪上加霜，若要繼續護國群山，必須有高品質穩定且便宜的電力，能源決策跟能源的品質，是國家政策的重中之重。

台電大虧5800億元，童子賢：綠電業若無法外銷，是零和遊戲

童子賢指出，台灣用電3年內將達3100億度，每度貴一元就是天文數字，台電用躉購電價4.5元買綠電，買給消費者2~3元，前兩年每年虧5800億元（含中油分擔2000億元及能源發展基金300億元補貼），「電力成本就是國家成本」。

童子賢重話指出，「如果有人宣稱這裡面可以發展綠色產業，我要告訴你如果賺的是自己的錢，而沒有能力拓展外銷，賺別的國家的錢，這其實只是在內耗。有點像麻將桌上你虧錢、我贏很多錢，其實是零和遊戲，把你的口袋的錢轉移到一些人的口袋裡去，對台灣的競爭力生產力並沒有幫助。」

各國搶研發不排碳電力技術，掠奪新能源財富

目前全球電力產值6兆美元，童子賢表示，各國趁機搶佔有利位置，誰能夠掌握核融合或快中子反應爐技術，這樣的國家會贏，他因此大膽推論，美國將無法忍受中國獨大，遲早因戰略因素重啟核能研究。

他呼籲台灣不該放棄任何一度不排碳的電，氫能及地熱能都該研究，海洋潮汐發電也必須研究，儘管成為主流發電方式的機率不高，但台灣仍應該抱持希望繼續投入研發。

親登蒙古草原視察光電發展，韓國超車台灣成核能輸出國

童子賢對各國能源結構如數家珍，中國大陸綠能發展蓬勃， 他透露曾親自到內蒙古草原去觀察一望無際的太陽能及風力發電，一邊牧羊，鄂爾多斯草原的羊跟風力發電共存，他話鋒一轉提醒，台灣沒有中國的條件，沒有東北草原及新疆甘肅沙漠。

童子賢表示，日本核電比7.7%，政府已經宣布要拉高至22%，成長3倍，韓國更是值得參考的標竿，50年前對核能一無所知，50年後已經能搶國際標案，成功拿下捷克核電廠工程，韓國核電使用率也達30%。

「缺不缺電」是低層次問題！童子賢籲台灣慎思選擇路徑

童子賢表示，百姓社會擔心缺電是低層次的問題，如果一直原地打轉討論，不像現代化國家，台灣需要正確的政策，盡快拿定主意，淨零碳排是一條艱辛的道路，台灣地窄人稠更為困難，呼籲台灣應關注高層次問題：電力從何而來？是排碳還是無碳電力？一度電多少錢？