快訊

整理包／柯文哲黑料連環爆！假帳疑雲到千萬商辦 近期爭議一次看

珊珊颱風登陸鹿兒島縣！陸空交通受阻 九州新幹線全天停駛

高雄傳情殺命案！49歲女陳屍旅館浴缸 男友逃新竹落網畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碳費3子法公告 環境部下午2時30分說明

中央社／ 台北29日電
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照

環境部於今年4月預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3子法草案，今天正式公告，並將於下午2時30分說明碳費3子法內容。

「碳費收費辦法」主要敘明收費對象、申繳時間等；指定目標及自主減量計畫則與基準年及目標年排放量計算、優惠費率適用相關。環境部將於下午2時30分召開「碳費三子法公告 正式邁入碳定價時代」記者會說明相關內容。

環境部表示，為達成國家溫室氣體長期減量目標及各階段管制目標，於今天發布「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等3項徵收碳費相關子法，正式邁入碳定價時代。

環境部強調，碳費徵收機制是以減量為出發點，而非以財政收入為目的，期望事業透過碳費徵收經濟誘因機制加速產業減碳，並結合公私部門資金，將成為台灣綠色成長新動能。

環境部 碳費

延伸閱讀

SRF管理挨批不具約束力 環境部：再利用管理辦法修正中

環境部草擬碳中和指引 預防企業漂綠

立委指SRF不該是再生能源 籲環境部加嚴管制

喊話業者勿藉碳費哄抬房價 環境部：惡意炒作將行查處

相關新聞

碳費3子法公告 環境部下午2時30分說明

環境部於今年4月預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3子法草案，今...

國內碳交易平台10月2日上線 取得核可業者可掛牌交易

國內碳交易子法已於15日上路，臺灣碳權交易所總經理田建中昨（28）日表示，國內碳交易平台將於10月2日上線，業者取得經環...

最低工資審議委員會9月4日召開 卓揆籲共享成長果實

最低工資審議委員會將於9月4日召開，對於調整方向，行政院長卓榮泰昨（28）日表示，經濟成長果實應該要讓全民共享，不過同時...

國內企業 手握1,800萬噸碳權

國內碳交易將上路，環境部昨（28）日表示，抵換專案、自願減量專案等碳權，未來皆可上架。據統計，企業賣方手握約1,800萬...

Q3經濟關鍵字2／AI好到改寫台灣貿易結構 美將重返台灣第一大出口市場

8月下旬，有兩件大事備受市場關注。一個是美國聯準會主席鮑爾23日將在傑克森洞發表演講，另一個則是當紅的AI金童輝達，28日將公布財報。兩件大事在在牽動市場資金與投資人情緒，但是，既然「降息」已是明確可知的方向，那麼比起來，輝達財報裡的隻字片語，更能探照出未來一段時間的AI前景。

Q3經濟關鍵字1／經濟破壞力超越聯準會 「川普」讓不少台企重返「現金為王」老路子

一個人，真的有可能改變經濟運行的軌跡。這個人講的是，川普，不過，前提是他得贏了年底的美國總統大選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。