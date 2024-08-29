碳費3子法公告 環境部下午2時30分說明

8月下旬，有兩件大事備受市場關注。一個是美國聯準會主席鮑爾23日將在傑克森洞發表演講，另一個則是當紅的AI金童輝達，28日將公布財報。兩件大事在在牽動市場資金與投資人情緒，但是，既然「降息」已是明確可知的方向，那麼比起來，輝達財報裡的隻字片語，更能探照出未來一段時間的AI前景。

2024-08-28 22:38