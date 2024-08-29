聽新聞
test
0:00 / 0:00
碳費3子法公告 環境部下午2時30分說明
環境部於今年4月預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3子法草案，今天正式公告，並將於下午2時30分說明碳費3子法內容。
「碳費收費辦法」主要敘明收費對象、申繳時間等；指定目標及自主減量計畫則與基準年及目標年排放量計算、優惠費率適用相關。環境部將於下午2時30分召開「碳費三子法公告 正式邁入碳定價時代」記者會說明相關內容。
環境部表示，為達成國家溫室氣體長期減量目標及各階段管制目標，於今天發布「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等3項徵收碳費相關子法，正式邁入碳定價時代。
環境部強調，碳費徵收機制是以減量為出發點，而非以財政收入為目的，期望事業透過碳費徵收經濟誘因機制加速產業減碳，並結合公私部門資金，將成為台灣綠色成長新動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言