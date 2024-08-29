最低工資審議委員會9月4日召開 卓揆籲共享成長果實

最低工資審議委員會將於9月4日召開，對於調整方向，行政院長卓榮泰昨（28）日表示，經濟成長果實應該要讓全民共享，不過同時也須兼顧產業衝擊及勞工生活保障，期盼委員會能衡量今年經濟成長率及消費者物價指數充分討論。

卓榮泰昨日召開「行動創新AI內閣執政101記者會」，對於企業加薪，卓榮泰說，很高興已有些營造廠幫員工加薪，有的甚至加薪到11%，雖然這算是特例，但政府已宣布明年為軍公教人員加薪3%，未來希望企業在此基礎上繼續加油，民間產業繼續加油。

卓榮泰也提到，最近去跟產業界溝通時，也會特別提到加薪議題，以前掌聲相對較少，現在掌聲愈來愈多，意味著企業們也在思考這個議題。

今年最低工資審議會即將到來，委員會將衡量今年的經濟成長率以及消費者物價指數，作出討論。

卓榮泰表示，經濟成長果實讓全民共享，委員會應朝此方向來考慮，但同時也要思考給產業最小的衝擊，給勞工最大的生活穩定，也符合整體社會的期待。他也強調，委員會召開前，自己不宜做過多評論，但相信委員們一定會考量上述條件討論。

最低工資審議會將於9月4日召開，將決定明年最低工資。考量消費者物價指數（CPI）年增率仍超過2%警戒線，加上經濟成長率為近三年最高，政院先前更已表態「不能漏掉需要被照顧的一群人」，外界預期最低工資調幅上看4%。

此外卓榮泰也提到，行政院將推動新時代、新政策、新建設，其中將在各政府單位設「永續長」，由各部會副首長擔任，不會增加額外編制和經費，盼藉此跟上企業腳步，共同落實綠色成長及2050淨零轉型目標，同時藉由「公部門永續長聯盟」促進跨單位合作。