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國內企業 手握1,800萬噸碳權

經濟日報／ 記者胡順惠翁至威／台北報導

國內碳交易將上路，環境部昨（28）日表示，抵換專案、自願減量專案等碳權，未來皆可上架。據統計，企業賣方手握約1,800萬噸碳權，只不過，最後會惜售、還是投入市場交易，仍要看企業意願。

無論是抵換專案、自願減量專案皆為碳權來源，執行這些碳權專案、經過環境部核定，可取得碳權。

環境部統計，抵換專案共註冊通過95案，已核發2,559萬噸碳權，據了解，目前尚未註銷的碳權約1,800萬噸左右；自願減量專案方面，相關辦法上路不久，註冊通過約五案，尚未核發額度，不過未來抵換專案會逐漸接軌到自願減量專案。

環境部長彭啓明昨日出席活動時表示，環境部正積極推動碳定價，台灣以碳費先行，未來希望逐步走到碳交易，但要一步一步來，台灣好不容易進入碳費時代，這很不容易。

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