國內碳交易平台10月2日上線 取得核可業者可掛牌交易

國內碳交易子法已於15日上路，臺灣碳權交易所總經理田建中昨（28）日表示，國內碳交易平台將於10月2日上線，業者取得經環境部核可的減量額度（碳權），屆時將可在碳交所掛牌交易。

田建中表示，目前環境部所核可的自願減量方法學有100多項，已有不少業者來探詢掛牌事宜，包括電子業、化工類、光電業者、農業等，預期上線後將會有數檔商品上架。所購買的碳權，可用來碳抵換，或是抵減碳費。

國內碳權交易平台將上線 圖／經濟日報提供

雖然10月即將啟動交易，但田建中預估，初期賣家應會惜售、觀望，上架碳權商品不會超過二位數，交易量也還不會像國際碳權交易啟動時的規模。主因在於國際碳權是業者因應國際大客戶需求，身為供應鏈的一環，必須符合大企業對淨零的需求，對業者來說是「被自願」減量。

至於國內碳交易，根據環境部規定，國內碳權指定交易方式包括定價交易、協議交易、拍賣等三種，以及相關交易對象等規定，無論何種交易方式，買方都必須負擔手續費。

對於國內碳交易的供需，田建中指出，買方方面，例如廠商擴建新廠，會增加二氧化碳排放，若增加100萬噸排放量，環評可能要求抵換十分之一，亦即需要10萬噸碳權來抵換，並要有未來十年相關計畫，否則環評不會通過；賣方方面，收到錢可投入更多減量措施，形成正面循環。

田建中說明，目前全球與碳有關的國際標準包括RE100、科學基礎減量目標倡議（SBTi），以及去年底才發布的ISO 14068-1碳中和標準，證交所加入的就是ISO 14068-1碳中和標準，也是全球第一家通過ISO 14068-1認證的交易所。

國內碳權的主要來源，包括抵換專案、自願減量專案等碳權專案，執行專案、經過環境部核准，即可取得碳權，可留著自用、或是到碳交所平台交易。

以自願減量為例，包括換成LED燈管、汰換老舊鍋爐、降低製程中溫室氣體對環境的破壞等具減碳效益的措施，經過環境部核可取得碳權，就能在碳交所交易，由碳交所扮演撮合及推動的角色。