9月13日台歐風電諮商 非紅供應鏈與歐商受益實績成重點

歐盟主張風電國產化政策違反WTO規定，台歐雙方將在9月13日舉行首場諮商會議。知情官員表示，屆時除向歐盟表達「開放」原則，也會說明相同國產化規則之下，仍有歐系製造商獲取訂單，盼進一步交換意見，確保彼此商業利益。

歐盟認為台灣離岸風電國產化政策違反世界貿易組織（WTO）規定，7月底正式依WTO規定要求進行爭端解決諮商。經濟部貿易署、產發署、能源署9月上旬將前往布魯塞爾與歐盟進行首次諮商，知情官員透露，諮商會議將在9月13日舉行。

該名官員表示，屆時會直接向歐盟表達「以開放為原則」，但也要兼顧國內風場推動進度與國家能源安全，若主張完全自由貿易，恐助長紅色供應鏈，特別是國內關鍵基礎設施，並不適合使用中國製設備、零組件；再者，對歐商而言，也會面臨和中國削價競爭不利局面。

經濟部高層表示，隨著區塊開發3-2期得標結果底定，雖有特定歐商表達不滿，但從過去到現在，同一遊戲規則（國產化政策）之下，也有歐系開發商、製造商持續推動風場開發或取得訂單，因此此行也希望就如何確保彼此業者的商業利益，和歐盟交換意見。

產發署官員強調，政府是希望透過國產化政策，培育運維量能，否則如果風機故障，連一個零組件都需從國外進口，維修時間拉長，開發商、綠電需求企業都不樂見。

對於3-3期擬完全撤除國產化規範，開發商表示，目前區塊開發專案的確受到相當多挑戰，包括企業購電協議（CPPA）簽署困難、原物料高漲、投資意願變化等，降低國產化要求有助於離岸風電專案因應這些挑戰，也有助銀行重新評估專案及提高融資意願。

但該業者也提醒，區塊開發各國產化要求不盡相同，盼規範差距不應過鉅，讓各階段得標專案都能有順利完成的可能性。