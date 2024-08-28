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林佳龍盼日本與我國 盡速啟動CPTPP諮商程序

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍於8月27日接見「日本台灣交流協會」會長大橋光夫，雙方就國際情勢、能源安全及區域經濟整合等議題交換意見。林佳龍指出，台灣在2021年申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），今年CPTPP輪值主席國加拿大已就「奧克蘭三原則」提出新指引，鼓勵所屬成員與申請加入的經濟體展開非正式諮商，期盼日本也能夠盡速與我國啟動諮商程序。

林佳龍表示，外交部在賴總統提出的價值外交基礎上，積極推動讓台灣成為「經濟日不落國」，盼與理念相近國家共同推動全球經濟發展，尤其今年4月美日菲三國峰會宣布啟動「呂宋經濟走廊」計畫，將協助菲律賓發展基礎建設，並強化菲律賓在第一島鏈的防衛能力。台日在鐵道建設、智慧醫療、潔淨能源及循環經濟等領域具合作空間，我國盼與美日共同協助菲律賓經濟發展，促進印太區域的穩定與繁榮。

林佳龍另指出，「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework，GCTF）自2015年成立以來，相關國家已就資訊安全、人道援助等議題舉辦訓練計畫，台灣、美國、日本及澳洲為正式成員，加拿大也在近期成為正式夥伴。面對複雜的地緣政治情勢，台灣與美日等理念相近國家更需要緊密合作，共同維護區域及全球的和平穩定。大橋會長表示認同，認為相關國家應在GCTF架構下積極就全球重要議題強化合作。

林佳龍繼續說明，台灣在2021年申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣的加入必然有助促進區域的繁榮與發展。今年CPTPP輪值主席國加拿大已就「奧克蘭三原則」提出新指引，鼓勵所屬成員與申請加入的經濟體展開非正式諮商，期盼日本也能夠盡速與我國啟動諮商程序。對此，大橋會長表示日本歡迎我國加入CPTPP立場明確，此一立場今後也將不會改變。

大橋此行訪台主要目的是率團參加8月26日在台北舉行的第六屆「台日海洋事務合作對話會議」。他從2011年擔任「日本台灣交流協會」會長以來，協助台日間在多個領域簽署雙邊協定，對深化台日實質合作關係貢獻卓著。

CPTPP 加拿大 日本 林佳龍 菲律賓

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