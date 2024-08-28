「反漂綠不是找企業麻煩」 環團籲各界共創反漂綠生態系

ESG浪潮下，企業拚永續，但也有不少業者蒙上「漂綠」陰影。環團指出，台灣現行漂綠規範不明，既無法與國際接軌，連企業永續報告書揭露不實，目前也沒有明確判例和罰則。

「反漂綠不是找企業麻煩，而是幫忙找出漏洞，讓永續轉型轉得更順利。」綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文說。環團呼籲，各界應共同建立「反漂綠生態系」，明確的法規監管、透明揭露資訊的企業知能，及坊間永續獎擔負「挑選永續企業」的社會責任，缺一不可。

國際反漂綠規範趨嚴 台灣還停在「行政指導」

「綠色公民行動聯盟」與「台灣氣候行動網絡研究中心（TCAN）」昨（27）日舉辦「2024反漂綠論壇」，邀請多名產官學專家與會，探討企業如何避免落入漂綠爭議及風險，吸引線上及線下約500人參與。

環境法律人協會理事長也是執業律師的簡凱倫提到，國內有《證交法》、《公平交易法》處理交易有虛偽、欺騙、引人誤信的行為，或許可應對漂綠問題，但目前只停留在學理上的討論，「引人錯誤」、「誤導」等不確定的法律概念都尚需進一步闡釋。相關部會後續得具體執法，法律才能轉化為「有牙齒的老虎」。

金管會今年五月發布「金融機構防漂綠參考指引」，簡凱倫指出該指引為「行政指導」層級，沒有罰則效力。金管會證券期貨局組長黃仲豪回應，該指引目前採鼓勵性質，探討業界落實情況的委外報告正同步進行中。

黃仲豪提到，證交所及櫃買中心今年起擴大永續報告書審閱，除了依照行業別進行一般性抽查，也會針對發生重大工安、食安、職災事件的企業立即審閱。若發現有重大揭露缺失，會函請公司進行補正；共通性的編制錯誤也會發在金管會網站，供其他企業參考。

黃仲豪也指出，明（2025）年起，所有上市櫃公司都要編制永續報告書，到時可檢視更明確的量化數字。曾虹文提醒，在排碳大戶中，有144家並未上市上櫃，佔總碳排的13.34%，建議非上市櫃公司未來也應受規範。

環團：永續獎有社會責任

曾虹文引用安永聯合會計師事務所去年發布的報告指出，76%投資者認為企業提供的ESG資訊有漂綠嫌疑，88%則認為大多數企業揭露資訊有限。一般大眾也會想了解企業永續與否，曾虹文提到，坊間頒發「永續獎」的評比機構相對於大眾，更有資源和能力去全盤瞭解企業狀況，「頒獎」行為承載社會責任。

有些永續獎設立初期帶著鼓勵心態，傾向讓來參加評比的企業「人人有獎」。但如今企業如果不夠永續，可能連訂單都拿不到，「『永續』現在已經是低標。」曾虹文說。

曾虹文建議評比機構重新思考自身定位，若不用嚴謹標準挑選出真正的永續企業，很可能成為漂綠推手。

ESG報告眉角多 專家：SDGs目標勿浮濫、應與財報邊界一致

永訊智庫執行長李振北從顧問角度切入，針對企業編制永續報告書提出三大建議。首先，企業應明確標示報告涵蓋範圍，例如是否有包含海外分公司，李振北建議應與財報邊界一致。

台灣企業有98%以上是中小企業，若想編制永續報告書該從何做起？李振北說，GRI準則內容廣泛，但有些是不論公司規模大小，都能優先回應的指標，例如整理公司當年度電費支出，可揭露範疇二的間接排放資訊；從員工新進率和離職率，可反映公司留才狀況。「第一年報告書完成後，接下來針對關鍵數據定期揭露，對中小企業來說應該暫時就足夠了。」李振北說。

企業做ESG時，常參照聯合國永續發展目標（SDGs）的17項目標。李振北曾遇過有企業光一件專案，就對應超過10項目標，太過浮濫反而缺乏鑑別度。他建議，企業應聚焦跟本業有關的作為，且可進一步對應SDGs的169個子目標，呈現起來會更具體。