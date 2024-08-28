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「研究碳權不能光喊口號」 童子賢：電子五哥早就布局

中央社／ 台北28日電

代工廠和碩董事長童子賢今天表示，2023年和碩綠電使用比例約19%，今年已大幅提高到46.7%，台灣包含電子五哥在內的資訊業和大型製造業都很爭氣，早就布局好幾年。

童子賢今天出席碳權交易元年高峰論壇，以「防止地球暖化下，各國的減碳奮鬥」為題發表演講，會後接受媒體採訪時，談及缺電、人工智慧（AI）熱潮、核安等議題。

媒體詢問和碩集團對於碳權交易相關規劃，童子賢表示，他曾在國家氣候變遷委員會第一次開會時提到，和碩綠電使用率在台灣是第1名、全世界第6名，2023年和碩綠電使用比例為19%，目前已經躍升到46.7%，成長2倍多。

電子五哥包括廣達緯創、和碩、仁寶英業達。童子賢說，台灣包含電子五哥在內的資訊業和大型製造業都很爭氣，超過5家業者的綠電使用比例從約20%提升到約48%，這代表台灣大型製造業可以集體擠進全球綠電使用比例前10名或前20名，算是具體兌現碳排承諾的行動。

童子賢直言，研究碳權不能光喊口號，「事實上我們早就都已經動手布局了好幾年，才有這樣的小成績」，希望下一步繼續努力。整體台灣綠電使用比例，本來可以排在全球第70至80名，但是把不排碳的核能廢掉之後，在全世界200個國家和經濟體當中，台灣排第136名，「有一點落後」。

談到AI帶動的換機潮，童子賢表示，他曾經比喻AI潮流就像網路潮流一樣，不是單一產品，AI未來會無所不在。2024年算是AI與邊緣運算元年，到2027年和2028年，可能70%到80%的手機及電腦都具備AI功能。

仁寶 和碩 廣達 童子賢 綠電 緯創 英業達

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