碳權交易平台10月上線 碳交所總座田建中：已有不少業者探詢掛牌事宜

環境部7月公告《溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法》後，已於15日正式施行，臺灣碳權交易所總經理田建中28日表示，碳權交易平台10月上線，業者若透過如汰換高效變頻馬達等申請自願減量額度，經環境部核可後，即可在碳交所掛牌交易，期啟動企業減碳的正向循環。

據了解，碳權交易平台將在10月2日正式上線。田建中表示，目前環境部所核可的自願減量方法論有100多項，目前也有不少業者來探詢掛牌相關事宜，包括電子業、化工類、光電業者、農業等，預期上線後將會有數檔商品上架。就法定功用上，若政府開徵碳費，業者也可以透過購買自願減量額度繳交碳費。

自願減量額度的另一功能，還包括做為環評的增量抵換。田建中說明，以業者要擴廠來說，大多會增加二氧化碳的排放，若達到要進行環評的標準，假設會增量100萬噸的碳排，環境部將要求有十分之一，也就是要買10萬噸相對應的碳權，並要有十年的規劃，才能通過環評。由於碳費尚未啟動，使得自願減量額度將在環評的增量抵換上，發揮相當大的價值。

至於國內自願減量額度的案例，包括換成LED燈管、汰換老舊鍋爐、降低製程中溫室氣體對環境的破壞等具減碳效益的措施，經過環境部核可取得自願減量額度，即可在碳交所交易。由於自願減量額度是排放量2.5萬噸以下的業者即可申請，就是賣方；大公司若要擴廠進行環評就要買額度，即是主要的買方，碳交所就是扮演撮合及推動的角色。

而業者在購買自願減量額度時，因為碳有價，也可以自己評估是否在廠房設計時，透過增加雨水收集或設置太陽能板等方式漸少碳排，評估設置效益或是採用購買方式。而賣方也可以因為有了收入，持續提高在減碳的作為，希望透過這樣的模式啟動正向循環。

至於購買國際碳權部分，國內業者主要因應大客戶的需求，身為供應鏈的一環，必須符合大企業對淨零的需求，對業者來說是「被自願減量」。田建中說明，目前全球與碳有關的國際標準包括RE100、科學基礎減量目標倡議（Science Based Target initiative, SBTi），以及去年底才發布的ISO 14068-1碳中和標準，用碳權的方式達到某一程度的淨零轉型目標，證交所加入的就是ISO 14068-1碳中和標準，也在碳交所的協助下，成為全球第一家通過ISO 14068-1認證的交易所。