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指RE100好高騖遠、如空中樓閣 童子賢：恐會被CFE取代

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

不少台灣反對核能人士的重要主張之一，就是過去由民間倡議的RE100協議，主張採用不含核能的綠電，不過，和碩（4938）董事長童子賢28日表示，RE100雖然有理想，但有點好高騖遠、像空中樓閣，因此現在全球才會有新的主張是CFE（無碳能源計畫），且恐怕會取代RE100成為淨零新趨勢。

童子賢今日出席鏡傳媒主辦的「2024碳權交易元年高峰論壇」，以「防止地球暖化下，各國的減碳奮鬥」為題演講。

童子賢說，每一度不排碳的電都很珍貴，對抗地球暖化才是重要的，核電不是敵人，是可以合作的盟友。

在這個趨勢下，全球各國近年不約而同加重核能供電比例，或一改先前對核電負面態度，改為正面支持核能發電，童子賢並以美國、歐盟、義大利、瑞士、瑞典、日本、南韓等先進國家為例分析。

童子賢表示，「RE100好高騖遠，之所以這樣說，主要是因製造業用電占台灣65%，服務業占18%，如果要所有的服務業跟製造業都加入RE100，又只能使用非核能的綠電，那你的綠能供應要達到七成，這樣才有意義，可是台灣現階段綠電供應根本不夠」。

童子賢強調，如果沒有核電來幫忙，RE100的目標根本沒機會達成，而全球產業用電類似台灣，但RE100以非核的綠能為限制，恐怕不論是台灣或是全球各國都難以實踐該目標。

因此，現在全球才會有一個新的主張是CFE，恐怕會取代RE100成為淨零新趨勢。

童子賢分析，CFE是無碳能源供應協議，在美國帶領之下，在先前的COP28活動中，有25個國家攜手提議要採用CFE，因為RE100雖然有理想，但有點像「空中樓閣」，而RE100傾向使用的綠能，也無法支應夜間基載。

童子賢表示，台灣深夜用電仍然在當天尖峰60-70%，而夜間需要基載電力60-70%，但綠能是間歇性發電，無法承擔穩定基載電力。相對來說，核能則沒有這個問題，一直呈現穩定發電。

核能 核電 減碳 童子賢 綠能

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