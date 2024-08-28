國內碳權交易平台10月2日上線 田建中曝設計細節

碳費制度預計年底前上路，碳交所總經理田建中28日出席活動時透露，目前碳交所正進行相關系統與平台的測試，國內碳權交易平台預計在10月2日上線，且平台設計出以「全美金」交易模式，讓國外投資者也可以上架掛賣。

田建中28日出席「2024碳權交易元年高峰論壇」時表示，今年奧運雖然大家只關注金牌選手，但其中也有一個重點，這是有史以來碳排量最低的一次，選手睡紙板、房內不裝冷氣，這以後將會是大家的生活模式，因為只有低碳才能讓環境永續，此次奧運排碳量僅175萬公噸，是往年的一半，善盡保護地球的責任，這是全世界的議題，這也是碳交易的起源。

針對全球減碳趨勢，台灣當然不能落後，田建中透露，國內碳權交易平台預計將在10月2日上線，以後廠商進行更換LED燈或變頻馬達、製程改善等減碳措施，可以向環境部申請自願減量額度，也就是可以當成賣方收錢。

至於誰會買碳權？田建中指出，廠商擴建新廠會增加二氧化碳的排放，如果增加100萬噸的排放量，環評則會要求購買十分之一的碳權，也就是十萬噸的碳權，並要有未來十年的相關計畫，否則環評不會通過，賣方收到錢就可以做更多減量措施，形成正面循環。

田建中進一步解釋，國內碳權交易平台耗費許多時間與心血，研發出「全美金」交割結算，用信託帳戶讓外國投資者可以上架掛賣，且上架商品將來自多個產業，供給方包括製造業、電子業、光電業、化工業，甚至是農業等。

田建中指出，碳費即將上路，對於500家需被強制徵收碳費的排碳企業而言，有助企業加大減碳力道。