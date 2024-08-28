環境部鼓勵綠色採購消費 擬納以租代買

環境部今天表揚綠色採購及消費績優單位，盼透過鼓勵擴大環保產品採購，改變生產行為；目前正朝鼓勵以租賃代替購買的型式，未來綠色採購、消費的制度也考慮會跟著變動。

環境部舉辦「112年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，機關綠色採購評核特優、民間企業及團體綠色採購績優單位，共計187家接受表揚。

環境部次長施文真會前接受中央社記者訪問時表示，表揚績優單位是希望鼓勵企業擴大環保產品採購，透過良善的循環，改變廠商的生產行為，等於是有環保標章的產品，讓企業及政府有更大的採購誘因。

至於是否會設計每年綠色採購、消費的績效指標（KPI），施文真說，由於現在還在持續擴充品項，也正在鼓勵以租賃代替購買、結合循環經濟；制度還在變動中，若僅以今年為基準，做為未來評估、獎勵的機制會很難比較。

環境部新聞稿指出，112年機關綠色採購總金額達新台幣126億元，民間企業及團體綠色採購達657億元，整體金額較111年提升近80億元。

機關採購以環保標章的資訊產品、冷氣機、原生碳粉匣最多，金額占比達60%；換算為環境效益，約可減少300萬棵樹木砍伐、節省近3萬噸水資源與減少7600噸二氧化碳排放。

另外，112年民間企業及團體綠色採購申報金額達5000萬元以上，則計有154家單位，較111年143家成長，顯示機關與民間均創下佳績。

環境部統計，目前環保標章規格標準共有16類、128項，超過5000筆的產品或服務。