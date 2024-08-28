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徵收碳費害房價漲？ 環境部部長彭啓明：遇房仲亂講歡迎來電檢舉

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
環境部部長彭啓明（右三）28日出席「2024碳權交易元年高峰論壇」時重申，若民眾看房聽到房仲這樣講，歡迎來電反應，環境部會去查處，這有相關法令可以處理。記者曾學仁／攝影
環境部部長彭啓明（右三）28日出席「2024碳權交易元年高峰論壇」時重申，若民眾看房聽到房仲這樣講，歡迎來電反應，環境部會去查處，這有相關法令可以處理。記者曾學仁／攝影

環境部力拚碳費制度年底前上路，有價碳費時代將正式來臨，不過，卻有消息指出，不動產業者宣稱碳費徵收後可能會推升房價5%至10%；環境部部長彭啓明28日出席「2024碳權交易元年高峰論壇」時重申，若民眾看房聽到房仲這樣講，歡迎來電反應，環境部會去查處，這有相關法令可以處理。

傳言徵收碳費將會造成房價升高，彭啓明28日出席活動時分享，上午有三位瑞典議員來訪，向對方詢問為何瑞典碳費可以收到每噸137元美元（折合新台幣約4千元），但台灣宣布有價碳費後，建築業就說要漲10%至15%。

彭啓明強調，因此今天透過臉書再次喊話，若民眾遇到仲介講這句話，歡迎來電反應，環境部會去查處，有相關法令可以處理，因為徵收碳費原意並不是要造成通膨，碳費穩定向前且有一系列配套措施，未來會搭配金融工具，讓淨零變得可以投資。

另外，彭啓明也透露，今年氣候變遷應該會更加速，8月8日參與國家氣候變遷氣候對策會議，開會四小時中，很感動台灣有這麼多人在努力改變環境，目前已經著手準備10月底會議。

彭啓明表示，行政院院長卓榮泰也在行動101提出，希望每個政府部會要設永續長，因為企業上市櫃公司也都有永續長，要靠大家幫忙，最有錢的部會在經濟部、衛福部，希望能加大驅動減碳力道。

彭啓明指出，目前環境部正積極推動碳權、碳定價，大家近期可以關注新聞，將會提出許多政策，台灣以碳費先行，未來希望可以走到碳交易，但要一步一步來，台灣好不容易進入碳費時代，這很不容易，「大家看到我都看到鬼一樣」。

彭啓明說，每個產業都不一樣，要逐一溝通，所幸目前獲得蠻好成效，且不是要等到課一筆錢再來做事，初期碳費其實不會太高，未來與國際接軌後，碳費才會慢慢拉起來，減碳應要從企業內部做起。

話鋒一轉，彭啓明也談到核能，他認為，應該要建立公開透明平台，讓民眾可以更了解，近期有民調調查，民眾對核能支持度高達6至7成，但其實目前核能發電只剩下3%，因為能源氣候問題要花時間弄懂，期待媒體多一點時間深刻報導，不要有立場。

彭啓明 房仲 房價 核能 氣候變遷 減碳

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