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環境部草擬碳中和指引 預防企業漂綠

中央社／ 台北28日電

環境部草擬碳中和指引，讓企業及民眾了解達到碳中和的標準和依據；若民眾認為消費的產品不符企業宣稱的達碳中和標準，可透過消費者保護的角度去提出訴訟，預防企業「漂綠」。

環境部現正草擬企業宣告碳中和指引，適用企業於國內就其組織、產品或服務，進行碳中和聲稱或宣告的行為。

草案規劃應完整揭露的資訊包含3大部分，為「盤查」、「減量」及「抵換」，其中如排放量計算方式、減量工作短期及長期目標與措施、減碳來源及查驗機構等。

環境部次長施文真今天出席「112年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，會前接受中央社記者訪問時表示，目前草案還在內部研擬的階段，初步完成後，還要將各部會的意見納入處理，短期內還沒辦法確定對外發布的時間。

施文真解釋，碳中和指引一方面是給企業看，另一方面也是給民眾看，當企業宣稱自己產品很「綠」，民眾可以依指引判斷是真綠還是漂綠，透過指引與民眾溝通、教育才是目的。

施文真指出，指引不會只有環境部自己推動，因為與消費相關，因此還需要向公平會、消保團體等徵詢意見，或是主管金融機構、製造業和服務業的金管會和經濟部等進一步討論，跨部會收集意見。

施文真說明，雖然指引非強制性，但在其他國家可能會透過消費者保護的角度，去提出訴訟。

施文真說，假設產品宣稱碳中和，但民眾消費後發現與指引內容不符，就可以向公平會或消保機關申訴，公平會就需要評估考慮因為宣稱碳中和而讓消費者購買，是否會有不實的情況，這時候指引就是可參考的依據。

中和 消費者 環境部

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