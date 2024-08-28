立委指SRF不該是再生能源 籲環境部加嚴管制

固體再生燃料（SRF）爭議不斷，民眾黨立委陳昭姿今天與多個環保團體痛批，SRF不該是再生能源，但環境部遲未訂具強制力的SRF製造法規，恐加劇環境汙染，應盡速提出辦法草案並加嚴標準。

陳昭姿今天偕監督施政聯盟召集人陳椒華、台灣環境保護聯盟副會長吳麗慧、台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉等環保團體，舉行「固體再生燃料製造法規不周全，空汙防制不夠嚴」記者會。

陳昭姿表示，SRF本身不是再生能源，環境部為了達到當初前總統蔡英文2025年設定再生能源20%的目標，硬是將SRF歸類成再生能源，這樣手法非常粗糙。

陳昭姿強調，環境部推動資源循環零廢棄及廢棄物再利用立意很好，但是再利用絕不能造成二次汙染危害環境與民眾健康，政府應該監控製造商製造、使用SRF的過程安全，環境部不應用裹著環保永續或碳中和的糖衣，卻要鄰近民眾概括承受危害環境安全潛在因子的毒藥。

陳昭姿指出，環境部不應只以沒有強制力的指引規範SRF，應訂定資源循環燃料的製造、使用與查核法規，且經濟部應該修定再生能源發展條例，明定僅有生質能才是綠能。

陳椒華提到，資源循環再利用應符合聯合國永續指標，包括農林植物、木材及其殘留物未經化學處理等作為燃料使用才是真正綠能，經濟部應該速修再生能源發展條例，並非焚燒所有廢棄物都是綠能。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰回應，SRF是否能列為再生能源的問題，都有國際規範，是有一個客觀的標準，不是主觀上想列就列。

洪申翰指出，目前環境部長彭啟明針對SRF進行體檢，有相當成效，確實檢核出一些品質上不那麼好的SRF，未來如何讓品質比較差的廠退場，是現在大家討論的焦點，但不用一竿子打翻一船人。洪申翰說明，SRF的技術在國際上有使用，重點在於如何符合國際規範。