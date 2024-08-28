內政部通過南科第4次通盤檢討 新增資源循環專區
台南市政府今天表示，內政部都委會昨天審議通過南科園區第4次通盤檢討案，涵蓋一期、二期及三期範圍，且新增資源循環事業專用區，預估未來每年處理30萬公噸資源物。
台南市政府都市發展局今天發布新聞稿指出，內政部都市計畫委員會昨天通過「變更台南科學園區特定區計畫（第四次通盤檢討）案」，未來將落實淨零排放，引領環境產業永續發展。
都發局表示，此次通盤檢討涵蓋既有一期、二期園區土地使用檢討及將三期範圍納入統整，完整產業供應鏈，且符合資源循環零廢棄5R（Reduction源頭減量、Reuse再使用、Recycling回收再利用、EnergyRecovery能源回收、Land Reclamation土地新生）政策目標。
此外，通盤檢討新增3處共13.43公頃資源循環事業專用區，將使用過的原物料、化學品等資源物再生後，供製程使用或產出高值化產品，以減少運輸距離，降低區外再利用廠負荷，打造南科永續能源資源循環聚落。
都發局預估專用區未來每年可處理30萬公噸資源物，從中產製高值化產品約5萬至8萬公噸；廢污水處理總量每天約6萬公噸，從中產製3萬公噸再生水供廠商使用，落實園區永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言