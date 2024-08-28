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卓揆：高鐵南北延伸計畫已成熟 路廊、預算到位就執行

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院28日舉行「行動創新AI內閣執政101記者會」，院長卓榮泰指出，對於高鐵南北延伸屏東、宜蘭接下來會儘速定案，相關計畫已經成熟，儘速把路廊做定案，把預算列出來，將來就能執行。

賴總統上任以來就拋出「均衡台灣」目標，對此目標要如何達成，卓榮泰說，首先要從地方基礎建設做起，如之前提出的140項地方基礎建設是第一部分。再來則是區域計畫，像南部，從台南沙崙科學城一直往下延伸到S廊帶的智慧地帶，能產生共伴效應。中部一直是智慧工具基地，未來希望在智慧機具的數位化，做整個區域性的整理。

另外，卓榮泰說，北部本來就是工商匯集的地方，很多產業在這裡已經有初步基礎，希望以這個發揮帶動其他區域更具體發展的方向，「用產業帶動產業，或是以大帶小，甚至形成一個新的、更超越現狀升級的園區做規劃」。

至於東部，卓榮泰強調，交通建設最重要，必須積極讓東部有一條安全的鐵道跟道路，同時併行。目前在最後評估階段的高鐵南北延伸，也會同步進行，希望延伸到宜蘭或屏東這兩個案子，能儘速就路廊做定案，把預算列出來，將來就能執行。全國環島性的交通系統也能建立起來，這樣也是第二部分均衡台灣要做的。

至於在產業方面，卓榮泰說，大投資台灣計畫項目中，行政院將儘速成立一個跨部會的投資平台，很多國家需要的戰略性產業、未來性產業，會放在這裡，希望引進外資、引進國內資金做加強的投資計畫，這些當然也就是跟國際連結合作的重要項目，這平台會儘速建立起來。

卓榮泰

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