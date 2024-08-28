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明年基本工資要調漲？ 卓榮泰態度曝光

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對基本工資審議委員會即將在9月4日召開，對於調整方向，行政院長卓榮泰28日表示，經濟成長果實應該要讓全民共享，不過同時也必須兼顧產業衝擊及勞工生活保障，期盼委員會能夠透過衡量今年的經濟成長率以及消費者物價指數，來進行充分討論。

卓榮泰今日召開「行動創新AI內閣執政101記者會」，針對經濟發展委員會即將在9月3日召開顧問會議，卓榮泰今日表示，非常感謝經發會顧問們都放下手上的工作參加大大小小的會議，也提出一些看法，討論的結果，應該會在9月3日，會有一個總結報告，屆時才會是比較周全圓滿的結果。

對於企業加薪，卓榮泰說，自己也是很高興，有看到一些營造廠已經幫員工加薪，有的甚至加薪到11%，雖然這算是特例，目前軍公教人員已經宣布明年加薪3%，未來也希望大家在此基礎上繼續加油，民間產業繼續加油。

此外，卓榮泰也提到，最近去跟產業界溝通時，也會特別提到加薪相關的議題，目前看來掌聲也越來越多，以前掌聲相對較少，意味著企業們也在思考未來要如何做這件事。

同時，他也提到，最低工資每年都會有一個討論的時間點，今年的基本工資審議為也即將到來，衡量今年的經濟成長率以及消費者物價指數，讓委員們可以去做討論，也給予空間討論。

不過他還是要強調，「經濟成長的果實讓全民共享，我認為委員會應該會朝這個方向來考慮，但同時也要思考給產業最小的衝擊，給勞工最大的生活穩定，也符合整體社會的期待」。

卓榮泰說，委員會召開之前雖然自己也不宜做過多得評論，但相信委員們一定會考量上述的條件進行內容討論。

加薪 卓榮泰 消費者物價指數

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