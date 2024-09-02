中國信託「e-Cash企業撥薪智能服務」，支持中小企業發展ESG與數位轉型，再創國內中小企業撥薪數位服務新紀元

中國信託e-Cash中小企業網路銀行支持中小企業數位轉型及ESG趨勢，改善繁複的撥薪交易及企業收付帳務管理流程，首創全台撥薪智能服務與提醒，自推出行動e-Cash APP後，不僅提供365天即時/預約撥薪與帳戶交易服務，為打造無處不在、觸手可及的中國信託行動e-Cash APP智能服務，協助中小企業數位轉型及推動ESG發展，聚焦企業收付交易和撥薪兩大中小企業營運核心需要的功能服務持續優化，服務範圍涵蓋有微型、中小企業及大型企業撥薪客戶服務，今年度累計e-Cash撥薪交易金額已突破仟億元。

行動e-Cash APP發展五大智能撥薪服務，首創企業撥薪交易能預先提醒餘額不足的「智能交易提醒通知」，無須再費心當天撥薪餘額是否不足；其次，有助於中小企業優化撥薪及營運業務流程，「公司出入帳概況管理」功能提供近半年收支與前五大出入帳交易對象狀況；第三，每月撥薪金額及交易分類比例一目了然，「收支分類圖表」隨時掌握撥薪及金流明細，撥薪員工還可透過中國信託個人網路銀行查詢薪資明細；第四，公司對帳不再需要臨櫃申請交易憑證或撥薪證明，隨時網銀下載「撥薪交易明細等交易憑證」等無紙化功能服務；最後，APP即時「交易通知推播及資金水位提醒」，協助中信銀中小企業客戶在實踐ESG轉型的過程中，成為不可或缺的角色！

中國信託行動e-Cash APP提供智能交易提醒通知、交易明細、標籤管理及出入帳圖表分析，助企業主營運帳管更便利，創新打造「企業撥薪智能服務」。 圖／李清宇 攝影

中信銀同時要做企業全方位服務夥伴，中國信託表示，自即日起至2024/12/31，專為中國信託個人金融之中小企業客戶推出「專戶優利活存」活動，凡申請的專戶，存入100萬以上之存款可享最高0.3%的利率加碼優惠，請中小企業主把握優惠機會，詳細活動辦法，請速洽各分行臨櫃！結合e-Cash企業網銀及行動e-Cash APP守護企業交易安全，獨家專利提供「數位Token」生物辨識交易放行、即時交易通知推播及資金水位提醒通知設定，達成堵詐及可疑防詐。

中國信託e-Cash企業網銀及行動e-Cash APP著力B端中小企業數位轉型與賦能，強化撥薪客戶服務，引領國內中小企業數位服務創新，同時蟬聯2023-2024《The Digital Banker》的「全球最佳中小企業行動銀行」及「全球最佳數位客戶體驗-中小企業行動銀行」，2024首奪《The Asian Banker》「亞太最佳商戶金融服務」獎項，希望未來能持續為中小企業帶來更便利、更安全的數位交易體驗。

「中國信託行動e-Cash」APP ，更多詳請：https://ctbc.tw/j9reBJ