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台鐵產工抗議3班制遭罰 批勞動部打壓

聯合報／ 記者胡瑞玲李柏澔／台北報導

台鐵產業工會二○一七年因不滿台鐵低薪，加上員額不足，導致員工幾乎全年無休，發動抗爭後部分員工遭懲處，向勞動部申請裁決卻救濟失敗，上訴至台北高等行政法院，日前獲判勝訴，勞動部卻提出上訴。台鐵產工昨到勞動部前抗議，呼籲勞動部勿成為台鐵資方門神，打壓台鐵員工，應撤銷上訴及懲處，勞動部認為台鐵公司並未構成不當勞動行為。

台鐵產工秘書長朱智宇表示，台鐵要求員工全年輪血汗「日夜休」三班制，等於員工沒有完整廿四小時的休假日，二○一七年發動春節依法休假抗爭，結果有三三六名會員遭當時的台鐵局懲處。

朱智宇說，向勞動部申請裁決後，卻遭到勞動部裁決會以「國定假日應於七天前請假」，逾越勞基法的見解救濟失敗，最後上訴至行政法院，歷經七年多纏訟，台北高等行政法院日前要求裁決會依判決撤銷懲處，但勞動部卻反提出上訴，儼然成為台鐵資方門神。

工會說，勞基法對國定假日已敘明需取得勞工同意，呼籲勞動部撤銷上訴，若認為國定假日勞工不應有同意權，應透過正常程序修法。

台鐵公司昨對此沒有回應；勞動部說，裁決會審理後，認定員工在知悉雇主排定班表後，並未立即向雇主表達協商變更班表，或依程序辦理請假手續，其行使權力未符合誠信方法，因此台鐵局（現為台鐵公司）並未構成不當勞動行為。

勞動部指出，本案經行政法院審理後，一審、上訴審、更一審等每次判決對程序問題，及實質爭議皆有不同看法，勞動部此次上訴，主要是為釐清行政法院的真實意見，作為往後審理案件的參考。

勞動部 台鐵 國定假日

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