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7月景氣燈號退回黃紅燈 專家示警兩大風險

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

7月國發會景氣燈號退回黃紅燈，中央大學經濟系教授吳大任示警，下半年面對的經濟挑戰滿大，特別要關注美國經濟可能走弱、AI熱度可能退燒二大風險。

吳大任指出，目前我國對美國出口占比已經拉高至超過28%，「水能載舟，亦能覆舟」，一旦美國經濟發生變化，對我國出口衝擊不容小覷。

其次，AI熱度可能退燒，吳大任認為，若發生這種情況，屆時8月股災將有可能重演。

他表示，許多科技公司都在買AI晶片，但技術剛出來，成本一定非常高，這些企業用戶有點陷入惡性競爭，就像2000年的網路泡沬，廠商看好未來網路發展，當時設備售價高，但前期需求沒有那麼大，廠商無法有足夠營收，最終走向倒閉。如今AI恐也有相同進程。

另外國發會也指出，美國聯準會將於9月啟動降息，牽動國際資金走向，後續更應關注降息時程及幅度，以及各國貨幣政策，這些錯綜複雜的因素都將影響台灣經濟。

AI 美國經濟 降息

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