7月景氣燈號退回黃紅燈 專家示警兩大風險
7月國發會景氣燈號退回黃紅燈，中央大學經濟系教授吳大任示警，下半年面對的經濟挑戰滿大，特別要關注美國經濟可能走弱、AI熱度可能退燒二大風險。
吳大任指出，目前我國對美國出口占比已經拉高至超過28%，「水能載舟，亦能覆舟」，一旦美國經濟發生變化，對我國出口衝擊不容小覷。
其次，AI熱度可能退燒，吳大任認為，若發生這種情況，屆時8月股災將有可能重演。
他表示，許多科技公司都在買AI晶片，但技術剛出來，成本一定非常高，這些企業用戶有點陷入惡性競爭，就像2000年的網路泡沬，廠商看好未來網路發展，當時設備售價高，但前期需求沒有那麼大，廠商無法有足夠營收，最終走向倒閉。如今AI恐也有相同進程。
另外國發會也指出，美國聯準會將於9月啟動降息，牽動國際資金走向，後續更應關注降息時程及幅度，以及各國貨幣政策，這些錯綜複雜的因素都將影響台灣經濟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言