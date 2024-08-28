景氣降溫 7月退回黃紅燈…國發會仍樂觀下半年

國發會昨（27）日發布7月景氣燈號，從代表景氣熱絡的「紅燈」退回「黃紅燈」，景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較6月一口氣減3分，主因傳產復甦腳步尚緩。

景氣燈號在今年6月，亮出睽違兩年半的紅燈，卻只亮了一個月就退回黃紅燈。不過國發會經濟發展處長邱秋瑩表示，景氣仍處於成長軌道上，樂觀看待下半年，不排除再現紅燈。

景氣對策信號燈號變化

邱秋瑩指出，7月資通產品需求續強，但傳產復甦尚緩，加上凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，出口燈號從6月的紅燈退到綠燈，另外工業生產指數也從紅燈退到黃紅燈。其餘七項燈號維持不變。

不過邱秋瑩表示，觀察7月領先及同時指標持續上升，顯示國內景氣仍維持成長態勢。其中，代表未來景氣的領先指標，7月較6月上升1.13%，累計九個月增幅6.57%；7月同時指標較6月上升1.04%，續呈上升，累計14個月增12.19%。

邱秋瑩表示，領先和同時指標的七個構成項目，皆屬於上升階段，此外多數科技大廠對下半年營收展望預測偏向樂觀，且下半年將迎來旺季，無論對於科技、傳產出貨和消化庫存而言皆為正向訊息，景氣展望仍偏向樂觀。

外界關切央行限貸令是否會衝擊景氣？邱秋瑩指出，跟房市比較有關的指標是領先指標中的建築物開工樓地板面積項目，後續需觀察限貸令對房市、股市以及民眾購屋信心的影響。但整體來說，房市對景氣指標的影響不是那麼直接。