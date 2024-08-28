卓揆喊新創投資目標三年後達每年1,500億

行政院長卓榮泰昨（27）日指出，政府力挺新創，期盼能在十年內讓台灣成為「創新解決方案」的輸出國。規劃五年內要創造2萬個新創就業機會，自2027年起，每年達1,500億元的新創投資金額。

卓榮泰昨日出席「2024台灣創投年會」時表示，明年中央總預算將有超過100億元，用於給予中小微企業實質的多元振興協助與輔導，政府在資金、人才、技術各方面都有具體計畫。

卓榮泰今日也將主持上任101日記者會，是否釋出更多政策利多，引發關注。

為了拚經濟，卓榮泰說，行政院已成立經濟發展委員會，邀請重量級企業家成立顧問團，首次會議拍板兆元投資國家方案、成立亞洲資產管理中心、人才躍升方案等，都已開始啟動。

卓榮泰表示，在新創方面，希望台灣十年內要成為創新解決方案的輸出國。並在五年內要創造2萬個新創就業機會，自2027年起，每年達到1,500億新創投資金額。

國發會副主委詹方冠表示，國發會將在美國矽谷、日本東京設立實體的新創基地，日本將在9月開幕，矽谷則會在2025年1月，而東南亞也在規劃中，未來會加強擴大標的，包括促進學研創業、傳統企業再生、推升主力產業、競逐國際菁英等方面，且會積極與國際市場接軌。詹方冠也點出，政府正積極吸引國際人才，但面臨國際性競爭，包括日本、南韓、東南亞國家都在搶人才，因此台灣在條件上必須要超越。