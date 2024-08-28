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風電融資利率交換利差擴大 催動套利交易

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

彭博資訊報導，美國聯準會（Fed）政策轉向、與台灣蓬勃發展的風電產業，正使台灣的境內與境外利率交換（IRS）利差為亞洲最大，在台灣央行仍維持比其他新興亞洲央行更鷹派的立場之際，吸引套利交易者。

報導指出，來自風電廠的利率避險需求，墊高台灣的遠期IRS水準，由外資避險基金主導的境外交易卻遵循全球央行邁向降息的趨勢下行，兩者的價差擴大，衍生出台灣獨有的交易機會。

彭博26日的數據顯示，台灣遠期10年期IRS報價為1.99%，而多為境外參與者在交易的無本金交割利率交換則高出17基點，二者差距從8月以來逐步擴大，一度達到20個基點，為2019年來最大。

過去幾年來，台灣政府為了能源轉型大力推動離岸風電發展，措施之一是讓銀行以聯貸形式放款給風電廠商，提升了風電廠商的利率避險需求。

法國巴黎銀行大中華外匯和利率策略主管王菊等人在報告中指出，「在風電專案融資結束前，市場對遠期IRS的需求將上升」。另一方面，Fed即將啟動寬鬆循環，讓台灣NDIRS跟隨亞洲整體的偏鴿押注而走低。

放眼亞洲，台灣IRS與NDIRS利差遠大於南韓、馬來西亞等其他市場，為台灣帶來獨特的套利機會。一些交易員押注利差將縮小，以當前利差來看，這個交易或許能帶來相當好的利潤。

法國東方匯理銀行大中華區新興市場交易主管John Luk表示，「券商與（台灣）當地銀行的海外業務單位，正透過此利差進行套利交易」。

央行 離岸風電 電廠

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