臺日攜手合作 共創智慧健康商機

為協助臺灣智慧健康領域中小企業拓展日本市場，經濟部中小及新創企業署副署長吳佳穎率領中小企業出席8月26日在日本九州玉名市辦理「臺日智慧健康創新企業交流會」，促成我國六家中小企業與熊本玉名市政府簽署合作備忘錄（MOU），將智慧健康解決方案應用在玉名市照護機構及醫院等場域，並展開場域測試、共創研發，以及市場推廣等一系列合作計畫。

中小及新創企業署表示，此行帶領矽響先創科技、世大智科、樂齡智造科技、輔人科技、博晶醫電等14家企業及加速器赴日拓展，領域涵蓋精準健康、照護偵測、運動管理等解決方案，藉由與熊本玉名市的合作，將其產品與服務做在地化場域測試，優化產品及營運模式等，符合日本市場需求，進一步獲取更多訂單。

日本玉名市市長藏原隆浩於致詞時表示，這次很榮幸能跟經濟部中小及新創企業署共同辦理此次活動。日本各地正在面臨少子、高齡化及人才短缺的挑戰，期待通過這次合作幫助解決這些問題，亦支持臺灣企業擴展日本市場。

吳佳穎強調，臺灣非常重視大健康產業的發展，在醫療及照護結合科技的創新應用上，也積極與各國合作。這次與玉名市在智慧健康領域合作是雙方的第一步，希望臺灣廠商除了能透過玉名市取得在日本的實績，未來也能建立定期性合作機制，推動新創及中小企業在日本取得更多成果。

本次簽署MOU之廠商包括矽響先創科技運用AIoT技術開發智慧穿戴設備，應用於運動與健康監測；世大智科推出結合肢體運動與認知訓練的運動墊，為高齡者提供精準健康管理；樂齡智造科技開發非藥物治療系統，透過短時訓練延緩認知症，延長健康壽命；輔人科技開發智慧床墊與感測墊，無需穿戴設備即可監測高齡者狀態；博晶醫電推出Gomore智慧教練服務；瑞愛生醫則主打雷射按摩機器，具備可穿戴特性，適合現代通勤訓練者使用。

中小及新創企業署表示，本次訪團除辦理企業交流會，亦參訪熊本縣北醫院、櫻花苑特別養護老人中心、Conditioning健身房、九州看護福祉大學等潛在客戶，將臺灣優質的智慧健康及照護解決方案帶向海外爭取商機。