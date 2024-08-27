TrendForce：2024上半年 全球電視出貨量年增0.8%

根據TrendForce最新調查，2024年上半全球電視品牌出貨量9,071.7萬台，年增0.8%。各地區需求漲跌互見，中國大陸因房地產市場疲軟及年輕族群使用習慣改變，電視銷售不如預期。北美地區有持續性低價競爭支撐需求，歐洲則受惠於運動賽事加上前兩年通膨壓低基期，上半年電視出貨優於預期。

進入下半年傳統電視需求旺季，品牌出貨雖然成長，但力道明顯放緩。此外，因上半年面板價格持續上揚，加上終端消費者仍偏好平價電視，品牌商無法真實反映成本，只能收斂節慶促銷規模，並轉為發展大尺寸、中高階產品，以減少虧損。此舉有助2024年電視平均尺寸成長1.4吋、達55.5吋，但TrendForce預估全年電視出貨量仍將衰退0.2%，僅剩1億9,509萬台。

2024上半年前五大電視品牌依序為三星電子、海信、TCL、LG電子和小米。TCL以些微差距位居第三，但其在歐洲和新興地區的重點通路商市場覆蓋率高，拉抬第2季出貨量超越海信、達668萬台，且季度和年度的成長皆突破10%。TrendForce表示，TCL有集團面板廠量、價支援，以及自身整機生產高度自動化的成本優勢，可望挑戰2024全年出貨第二名。

近年全球歷經通膨和升息，消費者更精打細算，造就平價電視崛起。以美國市場來看，以往只有Black Friday時才會出現破盤價，如99美元的32吋HD電視和399美元的65吋UHD電視。但2023年受通路商自有品牌推動，這些特價已常態化，65吋UHD電視的常規售價更降至299美元，其他品牌只能跟進降價以保住市占。

TrendForce指出，2024年上半年電視品牌商不僅面臨面板漲價，還被調漲的航運費用推向虧損邊緣。為改善財務狀況，業者繼續放大產品尺寸，像中國大陸品牌TCL、小米和海信今年更透過減少Mini LED分區數，以提供較優惠的產品價格帶動消費熱潮。這項作法成功刺激需求，將提振全年整體Mini LED電視出貨量年增55%、達635萬台。

其中，這三大中國大陸品牌的合計市占率將首度來到50%，超越三星。雖然三星仍握有25%的市場、領先群雄，但已較去年同期減少17個百分點。若2025年三星無法推出「殺手鐧級」產品，其在Mini LED電視的市占率恐將被TCL超越。