7月景氣燈號亮出黃紅燈 國發會：景氣仍處於成長軌道

國發會發布7月景氣燈號亮出黃紅燈，綜合判斷分數35分，較6月減少3分，國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，雖然資通產品需求續強，但傳產復甦尚緩，加上凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，出口轉量綠燈，工業生產指數轉為黃紅燈，而領先、同時指標持續上升，國內景氣維持成長態勢。

邱秋瑩表示，7月景氣燈號的9項構成項目中，海關出口值由紅燈轉呈綠燈，分數減少2分；工業生產指數由紅燈轉呈黃紅燈，分數減少1分，其餘7項燈號維持不變。

6月景氣燈號才剛亮出睽違2年半、代表「熱絡」的紅燈，隨即又回落，但邱秋瑩表示，領先指標連續9個月上升，累積增幅6.57%，同時指標則是連續15個月上升，累積增幅12.19%，且領先指標升幅逐漸擴大，顯示未來的景氣展望仍偏向樂觀，景氣處於成長軌道，也可以期待再看到紅燈。

邱秋瑩指出，先前有擔憂美國經濟出現大幅衰退，但這種擔憂應該已經緩解，對於全球景氣有助益，歐盟與日本也同樣復甦，因此對於國內景氣是正面因素。

國發會也說，雖然日本與歐元區領先指標已經下滑一段時間，但不會影響台灣的經濟表現，台灣仍受惠AI應用與新興科技，出口表現暢旺，而大陸產能過剩，致使台灣傳統產業相對辛苦，但今年台灣對大陸的貿易依存度也降低，還是要看國際需求。

邱秋瑩表示，展望未來，隨著全球貿易緩步成長，加上AI、高速運算等應用持續活絡，以及消費性電子產品進入年底鋪貨旺季，將挹注出口動能；投資方面，國內半導體廠商積極擴增先進製程及高階封測動能，國際大廠陸續宣布來台投資設置研發或資料中心，加上企業因數位與淨零轉型持續投入相關設備，可望激勵投資動能。

消費方面，邱秋瑩指出，國內就業市場維持穩定，景氣回溫有助帶動企業調薪，且政府持續推動減輕人民負擔措施，均有助消費動能延續，但主要國家大選及利率政策動向、主要經濟體貿易保護措施、國際地緣政治情勢變化等不確定因素猶存，仍須密切留意對經濟之影響。