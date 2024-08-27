國發會訂新創三目標 募資倍增、家數破萬、2萬就業機會

國發會副主委詹方冠27日表示，國發會訂下目標，在2028年募資要倍增到1,500億元，新創家數則要破萬，創造至少2萬的就業機會。

詹方冠今參加台灣創投年會以「打造新創雨林生態系」為題進行演講時，做了以上表示。

詹方冠指出，國發會將在美國矽谷與東京設立實體的新創基地，日本將在9月開幕，矽谷則會在2025年1月，而東南亞也在規劃中。

此外，針對近年新創家數增加速度趨緩，詹方冠則表示，會加強擴大標的，包括促進學研創業、傳統企業再生、推升主力產業、競逐國際菁英等方面，且會積極與國際市場接軌。

詹方冠還提到，政府也會持續活絡投資，除了成立百億元規模的新創投資基金，與數發部共同投資AI產業外，也要引導保險業資金到創投事業，為新創事業提供更多銀彈。

同時，詹方冠也指出，目前政府正積極在吸引國際人才方面而努力，但面臨的是國際性的競爭，包括日本、南韓、東南亞國家都在積極攬才，因此台灣在條件上必須要超越，否則沒有誘因。

因此，國發會正在著手就相關法規進行大規模修正，並將條件放寬，只要專業、所得上達到一定標準，最快一年就能拿到居留權，還可以攜帶家屬，這是給頂尖人才的待遇。

關於產業政策，詹方冠則提到，除了會繼續強化半導體等護國產業的領導地位外，賴總統也很強調「均衡」，因此會盡力做到百業共榮，新創更會是重要支柱。