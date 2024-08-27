劉文雄：整合資源確保供電穩定永續 有賴供需合作

工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄今天表示，台灣地狹人稠，要達到電力供需平衡穩定並滿足淨零需求，有賴供需兩方合作；國家整體能源使用應導入整合資源規劃的思維。

工研院今天偕同台灣電力與能源工程協會，共同舉辦電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮暨產業職涯講座，劉文雄說，台灣要達到電力供需平衡並滿足淨零需求，不能只單方面依靠電力公司，電力供需兩方應攜手合作。

劉文雄表示，在國家整體能源使用上，應導入整合資源規劃的思維，透過專業理性的數學模型，納入成本、環境等因素，並在凝聚共識前提下，建立最佳電力使用組合，確保供電穩定又永續。

為培育電網與電力領域人才，工研院與台汽電、華城電機、台塑企業、台達電子、盛達電業等共組電網人才發展聯盟獎學金，今天頒發「優秀專題提案獎」、「傑出專題成果獎」、「優秀學生獎學金」3個獎項，共計36組學生獲獎。

論壇則邀請盛齊綠能執行副總經理陳彥勳、華城電機人資部管理師賴世耕，分享電力產業商機與前景，鼓勵更多年輕人加入電力領域。