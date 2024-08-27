環境部預告放流水標準加嚴 估影響逾3500家業者

環境部今天預告放流水標準草案，針對氨氮、總磷、銅及氯等標準新增或加嚴管理標準，以今年底前完成公告為目標，估算總影響家數逾3500家。

環境部今天預告修正「放流水標準」草案，主要包含4大項目，提高廢水氨氮管制總量至92%、增訂放流水標準總磷管制、加嚴放流水標準銅管制限值、降低餘氯排放標準。

環境部說明，民國100年以來已針對晶圓製造及半導體製造業等13類對象氨氮管制，本次新增製革業（濕藍皮製成成品皮者）、印刷電路板製造業、屠宰業、肉品市場以及醫院、醫事機構等；預計可提高廢水氨氮管制總量至92%。

環境部指出，考量部分業別高濃度磷廢水排放將影響水體或造成水體優養化，因此針對磷排放濃度較高且具循環使用潛勢的晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、科學工業園區專用污水下水道系統等對象，搭配削減計畫分3階段管制。

環境部說，考量部分流域銅的水體分類水質標準達成率較低，因此針對金表、電鍍等事業及科學園區、工業區等加嚴銅管制標準。

另外，為避免醫院、醫事機構與公共污水下水道系統過量加氯，因此新增醫院與公共污水廠新增管制上限；若因傳染病防治防疫需求，得例外不適用。

環境部水質保護司長王嶽斌告訴中央社記者，據統計，管制氨氮影響家數逾850家、總磷約88家、加嚴銅管制逾2100家、餘氯近650家，總計超過3500家。

王嶽斌表示，預告後經法制程序，努力以今年底前正式公告為目標；公告後在116年之前4大項目皆為緩衝期，其中氨氮和總磷在120年之前有設計分階段管制目標。