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積極打詐 數發部：抖音海外版（TikTok）年底前會在台灣設立法律代表

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部次長林宜敬今日表示，年底前，TikTok將會在台灣設立法律代表。記者黃義書／攝影
數發部次長林宜敬今日表示，年底前，TikTok將會在台灣設立法律代表。記者黃義書／攝影

打詐專法上路，大型數位平台都必須落地台灣，然而，TikTok（抖音海外版）目前為止還沒有來台設立辦公室的打算，數發部次長林宜敬今（27）日表示，順利的話，年底前，TikTok將會在台灣設立法律代表。

為了降低詐騙風險，數發部長黃彥男上任之後，已陸續與Google、LINE、Meta等大型業者碰面，希望數位平台能夠配合台灣法令，積極打詐。

然而，在眾多大型數位平台之中，目前僅TikTok尚未在台落地；對此，TikTok先前回應，目前並未具體規劃在台灣設立辦事處，不過，TikTok一直與台灣數位發展部保持密切聯絡，也獲悉台灣已推出反詐騙法令，針對這個部分，TikTok絕對會配合政府來執行。

黃彥男指出，數發部也一直在觀察國際上如何處理TikTok，目前美國要求TikTok母公司字節跳動，必須出售TikTok、做出切割，如果TikTok最後有美國版的話，台灣網域設定也會連結到美國版的TikTok。

林宜敬指出，由於TikTok是中資公司，外界也擔心TikTok會不會利用AI演算法操弄輿論；但從另一個層面來看，台灣是民主法治國家，也不能不當管制，因此，打詐專法通過之後，依照法律，已與TikTok協商，年底前請他們來台灣設立法律代表，未來，有任何不當新聞言論，也會透過法律代表，通知將詐騙訊息下架。

中資 美國 詐騙

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