是否買北美伺服器大廠ZT製造？緯創林憲銘：主權在AMD

AMD宣布49億美元買美國伺服器系統整合商ZT，緯創（3231）董事長林憲銘表示，內部有在做瞭解，但沒有進一步想法，過程變數很多，主權在AMD手裡。

「我相信產業界都知道這個消息，我們會進一步看看，目前還沒有想法。」林憲銘談到ZT被AMD收購的消息，證實內部也持續關注，他指出，49億美元對AMD而言是很小的錢，只佔2%資源，AMD已經宣布將再分割ZT製造事業體出售，林憲銘未鬆口是否有意併購該製造體。

對於外界認為買ZT製造事業，可以拿下製造跟CST雲端客戶兩大利益，對此林憲銘表示，緯創在美國加州才剛買一個廠，花費1550萬美元，並租用新廠房，他表示緯創美國已有基地，在客戶方面，緯穎（6669）跟緯創也正密切合作。

對於ZT收購事件，林憲銘說「現在沒有進一步的想法」，因為事情變數還很多，將來AMD要做切割，過程中會發生什麼事情很難說，切割出來事業切大切小很難評估，他對外傳分割出售價格30億美元不置可否，主權現在是在AMD手裡，緯創跟AMD一直保持暢通溝通管道。