快訊

直播／2024《台灣米其林指南》星級美食城市 摘星餐廳名單公布

一票外國人排隊！台北101捷運站搶搭「手扶梯」 官方出手了

配合犯罪調查？Telegram創辦人被捕引發「言論自由監管」爭議

《悟空》一款遊戲上耗費數十億與十年光陰！ 切老：台灣也有許多傲人成就不必妄自菲薄

聯合新聞網／ 切老滾雪球
杭州街頭，遊戲愛好者20日從遊戲「黑神話：悟空」中悟空的形象海報前走過。(新華社)
杭州街頭，遊戲愛好者20日從遊戲「黑神話：悟空」中悟空的形象海報前走過。(新華社)

做為曾經的動畫與遊戲專業人士之一，我也想對「黑神話：悟空」說點看法。討論的人很多了，所以我就簡短評論。

對岸該有的藝術和技術成就應該大方給予肯定，不必用意識形態批評人家財大氣粗或盡在雞蛋裡挑骨頭，這樣只是把自己格局做小罷了。中國能將華人文化透過遊戲藝術形式傳播至全球，同為華人的台灣人也可以感到開心的，單純的議題沒必要加上太多複雜與負面的情緒。

再來，身為小國也不用什麼事都要跟大自己好幾十倍的國家較量。台灣雖小，但也有許多大國做不到的傲人成就，不必妄自菲薄。

我們不可能在一款遊戲上耗費數十億與十年光陰，但我們有舉世聞名的半導體產業、連大國都要對我們敬畏三分，我們也有許多隱形冠軍與小而美的文創產業，台灣有屬於自己獨特與高效的成功之道，我們一樣可以為自己感到驕傲。

不必靠著貶低對手就能擁有的自信才是真自信！

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

動畫 半導體 格局

延伸閱讀

他想紅燈賣股 又憂「FED降息股市上漲」不敢動！網破解最大迷思

正2抱久報酬穩勝0050？達人試算遇08年金融海嘯：0050回本3年、正2花8年

恐有第二隻腳但大盤破底機率低！ 專家「心中三本柱」：00713、00915、00944

00878超車0056成高股息之王！存股達人5原因大推：不斷進化的便宜標的

相關新聞

《悟空》一款遊戲上耗費數十億與十年光陰！ 切老：台灣也有許多傲人成就不必妄自菲薄

做為曾經的動畫與遊戲專業人士之一，我也想對「黑神話：悟空」說點看法。討論的人很多了，所以我就簡短評論。

積極打詐 數發部：抖音海外版（TikTok）年底前會在台灣設立法律代表

打詐專法上路，大型數位平台都必須落地台灣，然而，TikTok（抖音海外版）目前為止還沒有來台設立辦公室的打算，數發部次長...

是否買北美伺服器大廠ZT製造？緯創林憲銘：主權在AMD

AMD宣布49億美元買美國伺服器系統整合商ZT，緯創（3231）董事長林憲銘表示，內部有在做瞭解，但沒有進一步想法，過程...

數發部長黃彥男上任一百天 端出百億AI新創投資方案帶領AI經濟轉型

數位發展部黃彥男部長今（27）日表示，上任之初即規劃數位發展三支箭，目前「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經...

數發部打詐通報查詢網上線封測 請來40多位名人實證

數發部「打詐通報查詢網」App、Web上周上線，目前屬於封測階段，僅有數發部、資安院、工研院，以及40多位受邀參與封測的...

媒體議價最新進度曝光 黃彥男：近期政院召開共榮會議

數發部長黃彥男27日指出，對於媒體議價進度自己也相當關心，預計近期也會再跟政院進行跨部會小組會議，討論共榮方案，不過該議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。