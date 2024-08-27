《悟空》一款遊戲上耗費數十億與十年光陰！ 切老：台灣也有許多傲人成就不必妄自菲薄

做為曾經的動畫與遊戲專業人士之一，我也想對「黑神話：悟空」說點看法。討論的人很多了，所以我就簡短評論。

對岸該有的藝術和技術成就應該大方給予肯定，不必用意識形態批評人家財大氣粗或盡在雞蛋裡挑骨頭，這樣只是把自己格局做小罷了。中國能將華人文化透過遊戲藝術形式傳播至全球，同為華人的台灣人也可以感到開心的，單純的議題沒必要加上太多複雜與負面的情緒。

再來，身為小國也不用什麼事都要跟大自己好幾十倍的國家較量。台灣雖小，但也有許多大國做不到的傲人成就，不必妄自菲薄。

我們不可能在一款遊戲上耗費數十億與十年光陰，但我們有舉世聞名的半導體產業、連大國都要對我們敬畏三分，我們也有許多隱形冠軍與小而美的文創產業，台灣有屬於自己獨特與高效的成功之道，我們一樣可以為自己感到驕傲。

不必靠著貶低對手就能擁有的自信才是真自信！

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