快訊

國民黨立委鄭天財辦公室遭搜索 韓國瑜證實了

輝達發布財報前黃仁勳大賣持股 難道不看好公司前景？

評／執政百日朝野對抗 九月國會開議焦土戰又開打

補旅宿業缺工 明起開放旅宿業可聘僑外生 起薪須達3萬元以上

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動部27日宣布，自28日起開放旅宿業聘僱副學士以上僑外生，從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待及所屬餐廳外場工作。

疫後旅宿業缺工，經交通部觀光署評估國內缺乏在旅宿業從事房務、清潔、訂房、接待或旅宿所屬餐廳外場等工作人才，同時考量僑外生有許多優秀人力，經跨部會共同討論，擴大留用畢業僑外生對產業經濟更有助益。

勞動部8月26日公告修正規定並自8月28日起實施，開放領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、領有地方政府核發旅館業登記證或民宿登記證的旅宿業者，可依員工勞保人數的30%計算名額，向勞動部申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作，只要是副學士以上學位畢業的僑外生，且接受過國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上實習訓練課程，初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元。

透過擴大開放僱用僑外生，將可紓解決旅宿業缺工狀況，詳細的法規已公告在勞動部網站（網址：https://www.mol.gov.tw/），民眾可自行上網查閱。

勞動部表示，因工作年齡人口長期減少，有許多產業反映缺工現象，比如缺乏醫院照護輔佐人力、物流倉儲理貨人力、貨車駕駛及助理人力、公路及市區汽車客運駕駛及安全管理人力等等，後續將由國發會、勞動部、衛福部、經濟部及交通部跨部會共同評估運用僑外生人力解決缺工。

交通部 勞動部 觀光

延伸閱讀

台鐵員工抗爭3班制遭罰 勞動部：未構成不當勞動行為

影／台鐵員工抗爭3班制遭罰 工會批勞動部成「資方門神」

旅宿缺工 勞部明起擴大僑外生留用可聘3成初聘3萬

影／台鐵產工不滿勞動部提再上訴 痛批成資方打手

相關新聞

《悟空》一款遊戲上耗費數十億與十年光陰！ 切老：台灣也有許多傲人成就不必妄自菲薄

做為曾經的動畫與遊戲專業人士之一，我也想對「黑神話：悟空」說點看法。討論的人很多了，所以我就簡短評論。

卓揆重申「創新創業雨林生態系」計畫：5年2萬個就業機會

行政院長卓榮泰今日參加「2024台灣創投年會」，為了支持創新，卓榮泰重申5月31日赴立法院施政報告上提出的「創新創業雨林...

數發部打詐通報查詢網上線封測 請來40多位名人實證

數發部「打詐通報查詢網」App、Web上周上線，目前屬於封測階段，僅有數發部、資安院、工研院，以及40多位受邀參與封測的...

國發會：2028年募資倍增至1500億元、新創家數破萬

國發會副主委詹方冠參加台灣創投年會以「打造新創雨林生態系」為題進行演講時表示，國發會訂下目標，在2028年目標募資要倍增...

數發部長黃彥男上任一百天 端出百億AI新創投資方案帶領AI經濟轉型

數位發展部黃彥男部長今（27）日表示，上任之初即規劃數位發展三支箭，目前「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經...

媒體議價最新進度曝光 黃彥男：近期政院召開共榮會議

數發部長黃彥男27日指出，對於媒體議價進度自己也相當關心，預計近期也會再跟政院進行跨部會小組會議，討論共榮方案，不過該議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。