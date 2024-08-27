補旅宿業缺工 明起開放旅宿業可聘僑外生 起薪須達3萬元以上

勞動部27日宣布，自28日起開放旅宿業聘僱副學士以上僑外生，從事旅宿業房務、清潔、訂房、接待及所屬餐廳外場工作。

疫後旅宿業缺工，經交通部觀光署評估國內缺乏在旅宿業從事房務、清潔、訂房、接待或旅宿所屬餐廳外場等工作人才，同時考量僑外生有許多優秀人力，經跨部會共同討論，擴大留用畢業僑外生對產業經濟更有助益。

勞動部8月26日公告修正規定並自8月28日起實施，開放領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、領有地方政府核發旅館業登記證或民宿登記證的旅宿業者，可依員工勞保人數的30%計算名額，向勞動部申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作，只要是副學士以上學位畢業的僑外生，且接受過國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上實習訓練課程，初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元。

透過擴大開放僱用僑外生，將可紓解決旅宿業缺工狀況，詳細的法規已公告在勞動部網站（網址：https://www.mol.gov.tw/），民眾可自行上網查閱。

勞動部表示，因工作年齡人口長期減少，有許多產業反映缺工現象，比如缺乏醫院照護輔佐人力、物流倉儲理貨人力、貨車駕駛及助理人力、公路及市區汽車客運駕駛及安全管理人力等等，後續將由國發會、勞動部、衛福部、經濟部及交通部跨部會共同評估運用僑外生人力解決缺工。