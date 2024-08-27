數發部打詐通報查詢網上線封測 請來40多位名人實證

數發部「打詐通報查詢網」App、Web上周上線，目前屬於封測階段，僅有數發部、資安院、工研院，以及40多位受邀參與封測的知名人物，包含謝金河、486先生都參與其中，數發部表示，封測期間將會持續測試相關功能，預計等功能完善、行政院拍板之後，「打詐通報查詢網」才會開放一般大眾使用。

數發部推動建置「打詐通報查詢網」，整合各社群媒體平台可疑詐騙訊息檢舉管道，讓民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息，從源頭降低受詐的風險。數發部長黃彥男表示，「打詐通報查詢網」正進行封測與完善各項相關功能，並協調與各部會精進聯繫行政作業，期盼於民眾遭受詐騙前，先做預防性下架處理。

關於「打詐通報查詢網」功能，數發部次長林宜敬表示，查詢網內會建置熱門訊息排行榜，顯示過去24小時之內最多人點閱的訊息，而每一則訊息旁邊都會標註查證狀況，如果是綠色字，就代表該則訊息沒有問題，黃色字代表該則訊息還在查證確認，紅色字就是已經明確該則訊息屬於詐騙訊息。

「打詐通報查詢網」上線之後，目前通報的訊息總數已經達到2萬3135則訊息，其中，有1萬4062則屬於詐騙訊息，4717則是非詐騙訊息；而在詐騙訊息的樣態之中，還是以金融投資詐騙罪為大宗，產品服務居次，意外之財、愛情交友類別也有不少詐騙訊息。

林宜敬表示，以前沒有這個平台，民眾對於可疑、詐騙訊息都無法清楚了解，但現在利用科技方法，可以快速分案，也可縮短詐騙訊息下架時間，政府各部門接獲通報，到通知平台下架還要12小時，「打詐通報查詢網」上線後，希望未來可以逐步縮短處理時間，也會使用AI（人工智慧）技術來處理詐騙訊息，希望用AI對抗AI，才能在不斷攻防中成功。

另外，由於網路上許多詐騙，都是盜用名人肖像來成立社群、進行詐騙，財經名嘴、公眾人物都不堪其擾。

數發部長黃彥男上任之後，也設置「公眾人物反詐通報專用郵箱」，目前這個郵箱已有44位名人使用，包含謝金河、486先生都參與其中。據指出，謝金河等名人實際使用後，明顯有感網路詐騙訊息減少，開始獲得控制。