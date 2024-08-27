執政百日成果 數發部：打詐通報查詢網進入封測階段

積極打詐，數位發展部黃彥男部長27日表示，「打詐通報查詢網」，目前正進行封測與完善各項相關功能，並協調與各部會精進聯繫行政作業，期盼於民眾遭受詐騙前，先做預防性下架處理。

黃彥男今日舉辦上任100天媒體茶敘，會中他表示，上任之初即規劃數位發展三支箭，目前「推動打詐工作」、「強化數位韌性」及「發展數位經濟」已有初步成果，其中針對打詐工作已經建置打詐通報查詢網上周已經開始進行封。

數發部次長林宜敬說明，打詐通報查詢網整合各社群媒體平台可疑詐騙訊息檢舉管道，讓民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息，從源頭降低受詐的風險。

林宜敬說，現在參與封測的包括數發部、國科會、國發會、工研院、資策會等都已加入封測，至於在民眾部分則有40多位公眾人物一起參與，預計接下來還會持續增加，預計封測完畢後才會開放讓民眾使用。

另外，針對假訊息委員會的進度，黃彥男則表示，目前還在初步規劃，不過對於委員會的設置應該要由民間成立比較適合，目前還在與行政院討論中，有具體進度出爐會再跟外界報告。

此外，資通安全是數位韌性的重要面向，黃彥男說，數發部持續滾動式修正我國「資通安全管理法」及相關子法，包含透過法規明確機關權責、危害產品情資分享、強化納管機關資安防護及資安人力統籌等重點。資安法修正草案已於今年7月12日經立法院一讀程序交付委員會審查，預計要在下個會期列為數發部優先法案，積極與立法院朝野各黨團溝通協調，期盼早日完成修法程序，提升國家整體資安防護。